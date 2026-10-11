Cận cảnh cầu Trà Khúc 1 hơn 60 năm tuổi sẽ nhường chỗ cho cầu mới gần 2.200 tỷ đồng

Ngày 11/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư dự án cầu Trà Khúc 1) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị hoàn thiện phương án tổ chức giao thông khi đóng cầu Trà Khúc 1.

Theo phương án dự kiến, toàn bộ cầu cùng một phần đường dẫn ở hai đầu sẽ được đóng kín, không cho người và phương tiện qua lại. Khi ngừng khai thác cầu Trà Khúc cũ, dòng phương tiện qua sông sẽ được điều tiết sang cầu Thạch Bích hoặc cầu Trà Khúc 2.

Việc đóng cầu đánh dấu một thay đổi lớn đối với cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc ở khu vực đô thị trung tâm Quảng Ngãi. Cầu được xây dựng từ năm 1964 trên quốc lộ 1 cũ, từng là trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam qua Quảng Ngãi.

Công trình dài 640m, gồm 19 nhịp, mỗi nhịp dài 24m. Phần xe chạy rộng 7,5m, bố trí hai làn xe, có lề dành cho người đi bộ, lan can hai bên và hệ thống chiếu sáng. Cầu được thiết kế bằng hệ cọc thép chống gỉ, sử dụng cọc vừa làm trụ vừa chịu lực. Các dầm thép bản liên hợp cùng hệ liên kết ngang tạo nên kết cấu chịu lực của công trình.

Trong nhiều thập kỷ, cây cầu đã phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên Quốc lộ 1. Sau khi có cầu Trà Khúc 2, cây cầu vẫn duy trì phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào trung tâm Quảng Ngãi. Trải qua nhiều đợt lũ lớn, cây cầu từng nhiều lần được gia cố để bảo đảm việc lưu thông.

Đến năm 2015, sau hơn 50 năm phục vụ, cây cầu không còn "đủ sức" phục vụ các phương tiện tải trọng lớn. Do đó, địa phương đã cấm xe tải và xe khách lưu thông. Hiện cầu chỉ phục vụ ô tô con, xe máy và người đi bộ. Không chỉ vậy, khi mực nước sông Trà Khúc đạt mức báo động 3, cầu sẽ được phong tỏa để bảo đảm an toàn.

Cầu Trà Khúc 1 mới được xây dựng sẽ kết thúc sứ mệnh của cây cầu cũ, từng phục vụ người dân Quảng Ngãi hơn 60 năm.

Việc xây dựng cầu Trà Khúc 1 mới không chỉ thay thế công trình cũ mà còn nhằm tăng khả năng kết nối giữa khu vực cửa ngõ, trung tâm công nghiệp phía Bắc với vùng lõi đô thị; đồng thời mở rộng không gian phát triển và tạo thêm điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan bên sông Trà Khúc.

Cầu Trà Khúc 1 mới có tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng. Toàn bộ cầu và đường dẫn hai đầu dài khoảng 830m, riêng phần cầu dài hơn 577m, rộng 28m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Điểm nhấn của công trình là kết cấu dây võng tự neo với 3 vòng thép mang hình ảnh bờ xe nước sông Trà Khúc.

Di Linh