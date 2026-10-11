Quốc lộ 28B sụt lún: Đã khắc phục một vị trí, tiếp tục khảo sát toàn tuyến

Chiều 11-10, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) thông tin về tình hình sạt trượt, sụt lún và công tác khắc phục tại dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nền đất bão hòa nước, giảm độ kết dính, kết hợp địa hình đèo dốc hiểm trở và địa chất phức tạp, gây sạt trượt, sụt lún tại nhiều vị trí. Tại đầu cầu cạn số 3 (Km45+890), một tấm bê tông xi măng mặt đường bị chuyển vị, nứt một nửa bề rộng. Đơn vị đã đục bỏ tấm bê tông hư hỏng, đầm lèn lại nền, móng đường và thi công hoàn trả.

Đoạn quốc lộ 28B bị sụt lún, sạt trượt nghiêm trọng

Đối với đoạn Km45+656 đến Km45+753, tường chắn rọ đá ta luy dương bị xô dịch về phía mặt đường, làm hư hỏng rãnh dọc. Tại Km46+140 đến Km46+180, mặt đường xuất hiện các vết nứt dọc ở mép đường và trên mặt nhựa. Đây là khu vực mà Báo SGGP phản ánh trong bài viết "Quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt tiếp tục sụt lún nghiêm trọng" vào sáng 11-10.

Ta luy âm bị nứt toác

Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cho biết đang phối hợp tổ chức khảo sát toàn tuyến, đánh giá mức độ ổn định địa chất để đề xuất giải pháp xử lý, như xây dựng tường chắn bê tông cốt thép, gia cố ta luy, cải thiện hệ thống thoát nước ngầm và đào cắt giảm đỉnh ta luy nhằm giảm tải.

Khu vực hư hỏng tại đầu cầu cạn số 3 (Km45+890), quốc lộ 28B hiện đã được xử lý

Các đơn vị liên quan sẽ có cảnh báo, phân luồng giao thông trong thời gian xử lý các điểm sạt trượt. Ban Quản lý dự án miền Trung cũng khuyến cáo người dân, nhất là tài xế xe khách và xe tải nặng, chú ý quan sát, tuân thủ biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua khu vực sạt trượt, sụt lún.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B có tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng, chiều dài 68km, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành mặt đường, hệ thống cầu cạn và các hạng mục liên quan, đang trong quá trình hoàn thiện, chưa được bàn giao chính thức.