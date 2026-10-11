Triều cường dâng cao, người dân khu Nam TP.HCM chật vật đi lại

Ngã 4 Phạm Hữu Lầu và đường 15B.

Ghi nhận của PV Báo Công lý, từ hơn 16 giờ cùng ngày, mực nước bắt đầu dâng khiến việc lưu thông, buôn bán, sinh hoạt của các hộ dân ở những khu vực trũng thấp bị ảnh hưởng.

Tại phía Nam TP.HCM, chỉ sau hơn 30 phút, các tuyến đường như Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, ngã ba Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Lương Bằng... đã lênh láng nước.

Triều dâng cao gây ngập ở đường Lê Văn Lương, TP.HCM.

Ở nhiều khu vực, mức nước dâng cao hơn nửa bánh xe máy khiến người dân chật vật di chuyển, nhiều xe bị chết máy.

Theo quan sát của phóng viên, hầu hết người dân di chuyển qua các tuyến đường này phải giảm tốc độ, quan sát kỹ và giữ khoảng cách để hạn chế xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, càng về tối nước càng dâng cao rồi che khuất ổ gà và vật cản khiến giao thông càng thêm khó khăn.

Người dân chật vật dắt bộ xe giữa ngày triều cường lên cao trên đường Lê Văn Lương.

Anh Văn Quốc, một người dân sinh sống gần đường Lê Văn Lương chia sẻ: “Mấy hôm nay, triều bắt đầu dâng cao, dù đã quen với cảnh này nhưng đi lại vẫn rất cực, may nhà tôi ở phía trong nên nước không tràn vào".

Không chỉ gây trở ngại cho giao thông, triều cường còn ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán và sinh hoạt của người dân. Những ngày này, các hộ kinh doanh, người dân ở khu vực thấp phải chủ động kê cao đồ đạc, bảo vệ thiết bị điện và hạn chế nước tràn vào nhà.

Triều gây ngập ở đường Nguyễn Bình.

"Mỗi năm cứ mấy lần, triều lên là phải dọn hàng về sớm, không buôn bán được gì, khổ lắm", chị Lan, người dân bán hàng rong ven đường Nguyễn Bình nói.

“Những ngày triều lên, gia đình tôi thường xuyên đọc báo, xem ti vi để chủ động sắp xếp đồ đạc. Như hôm qua cả nhà phải thức trắng để phải dọn dẹp, kê cao đồ đạc", ông Nam, người dân sống gần đường Nguyễn Bình chia sẻ.

Các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường Phạm Hữu Lầu.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch có khả năng đạt đỉnh trong hai ngày 11 và 12/10. Mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè được dự báo có thể đạt khoảng 1,70–1,80m, vượt báo động 3 từ 10–20cm.

Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước được dự báo có thể đạt 1,90–1,95m, vượt báo động 3 từ 30–35cm. Đỉnh triều dự kiến xuất hiện vào các khung giờ sáng sớm và chiều tối, trong đó khoảng 16–18 giờ là thời điểm cần chú ý tại khu vực TP.HCM.

Nước ngập ở Khu dân cư Công ích quận 4.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cảnh báo nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông và kênh rạch khi triều cường lên cao. Nếu xuất hiện mưa lớn cùng thời điểm, tình trạng ngập cục bộ có thể diễn biến phức tạp hơn, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Trước diễn biến trên, người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và triều cường để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi qua những đoạn ngập sâu. Đồng thời, đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường.

Một số hình ảnh ghi nhận khác:

Người dân chật vật di chuyển trên đường Lê Văn Lương.

Ngã 4 Phạm Hữu Lầu và đường 15B.

Ngã 3 Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Lương Bằng.

Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè.

Đường Nguyễn Bình.

Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè.

Đường Phạm Hữu Lầu.