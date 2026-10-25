Nhịp cầu nối đôi bờ phố

Cây cầu đi bộ vượt đường Điện Biên Phủ trở thành điểm checkin yêu thích của giới trẻ. Ảnh: Y.H

Nhịp cầu dài chỉ 35m ấy không nằm trên sông nước mà nối đôi bờ phố, và cũng lặng lẽ nối những điều cũ - mới trong lòng người Đà Nẵng.

Những dáng vẻ phố...

Tôi sinh ra và lớn lên ở khu vực đô thị Đà Nẵng (phường Chính Gián cũ, nay là phường Thanh Khê), tuổi thơ gắn với phố từ những thanh âm đầu đời.

Tuyến đường Điện Biên Phủ, với tôi quen như một “người hàng xóm rộn ràng”. Đó là con đường của tiếng còi xe đan vào nhau giờ tan tầm, của những lần đứng chờ một khoảng trống giữa dòng người để băng sang bên kia, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Vì thế, 6 năm về trước, khi lần đầu bước lên cây cầu đi bộ vượt đường Điện Biên Phủ, nhìn dòng xe trôi bên dưới chân mình, tôi có cảm giác như vừa được đứng ra ngoài nhịp phố quen thuộc một chút, để ngắm nhìn chúng theo cách thong thả hơn.

Cầu được đưa vào sử dụng từ năm 2020, nằm cạnh hầm chui Điện Biên Phủ - Lê Độ - Nguyễn Tri Phương.

Một đầu cầu chạm vào Công viên 29/3, đầu kia mở sang khu đất từng là Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim/siêu thị Bài Thơ, nay là tổ hợp TTC Plaza - Aeon Mall Đà Nẵng.

Giữa nút giao đông đúc ấy, cây cầu giúp người đi bộ sang đường an toàn, nhanh chóng và trở thành mắt xích nối hai công trình lớn của khu vực.

Sau khi TTC Plaza khánh thành, người dân, du khách, nhất là các bạn trẻ, tìm về đây mỗi ngày, từ chiều đến tối dòng người qua cầu gần như không ngớt.

Ban ngày, nắng đổ xuống hai bên cầu thang lên xuống và dưới mái vòm tạo thành những mảng sáng tối vừa hiện đại vừa nên thơ. Đến tối, phố lên đèn, những góc “sống ảo” lung linh hiện ra, đẹp không kém gì các tuyến phố sầm uất nổi tiếng trên thế giới.

Đứng giữa cầu, có thể mở rộng tầm mắt ngắm nhìn các làn đường thênh thang, miệng hầm chui và dòng xe ngược xuôi, thỉnh thoảng một chiếc máy bay lướt qua bầu trời.

Nếu chọn một góc máy đủ rộng, có thể thu vào khung hình cả ba chủ thể: khối công trình kính và thép đồ sộ với thiết kế uốn lượn, mảng xanh thênh thang nơi công viên được mệnh danh là “lá phổi xanh của thành phố”, và dòng xe cộ, làn đường chuyển động không ngừng bên dưới.

Đà Nẵng trong ống kính các bạn trẻ hiện lên thật sinh động, mới mẻ.

Ý Nhi, một bạn trẻ ở phường Ngũ Hành Sơn biết đến cây cầu này qua mạng xã hội rồi rủ bạn bè đến trải nghiệm.

“Em và các bạn rất bất ngờ khi tới đây, vì nhịp cầu tuy ngắn nhưng mở ra góc nhìn thật thú vị. Đà Nẵng mình giờ có thêm một điểm check-in chất lượng ngay giữa lòng phố, không cần đi xa mà vẫn có ảnh đẹp như du lịch nước ngoài. Em thích nhất là cảm giác đứng trên cầu có một thế giới riêng của mình, nhưng vẫn thu trọn được nét đẹp của phố trong sự rộn ràng, hối hả vốn có của nó”, Ý Nhi chia sẻ.

Một du khách Hàn Quốc tôi gặp trên cầu cũng có cảm nhận gần như vậy. Anh bảo không gian này gợi cho anh hơi hướng bistro, rất “đô thị”: có mái vòm, có đường phố, có ánh đèn và cả những tòa nhà lấp lánh phía xa.

“Tôi không nghĩ ở một thành phố biển lại có một góc phố như thế này. Đứng ở đây vào buổi tối, tôi có cảm giác như đang ở giữa một khu phố sôi động ở quê nhà”, anh nói, rồi giơ máy lên chụp thêm một tấm.

Điểm kết nối giữa nhịp sống đô thị hiện đại và những khoảng xanh quen thuộc của Đà Nẵng. Ảnh: Y.H

Đôi bờ nối ký ức - hiện tại

Cây cầu còn có một khuôn mặt khác vào buổi sáng. Khi phố còn thoảng hơi mát, cầu là nơi người dân quanh vùng ghé lên hóng gió, đi bộ, tập thể dục trước khi bắt đầu một ngày mới. Họ gặp nhau, chào nhau đôi câu rồi ai về việc nấy, một thói quen nhỏ nhưng được duy trì bao năm nay.

Cô Tuyết Yến, sống trên đường Võ Văn Tần, cách cầu không xa cho biết:

“Hồi trước, khu này là siêu thị Bài Thơ và công viên cũ, gắn với ký ức của nhiều người ở đây. Giờ cây cầu lúc nào cũng đông đúc, sạch sẽ, cô vui lắm. Nhìn thấy những nơi gắn với đời sống của mình được thay da đổi thịt, mở ra một giai đoạn mới hợp với người trẻ bây giờ, như thấy con cháu mình lớn lên vậy”, cô Yến bộc bạch.

Siêu thị Bài Thơ và Công viên 29/3 đều là những công trình có tuổi đời lâu năm, gắn với quá trình phát triển của thành phố và đời sống tinh thần của nhiều thế hệ cư dân trên tuyến phố Điện Biên Phủ và khu vực lân cận.

Nay cả hai đang lần lượt khoác áo mới, siêu thị trở thành trung tâm thương mại với phần đế là Aeon Mall cùng khối văn phòng, khách sạn hiện đại, còn công viên được đầu tư cải tạo toàn diện.

Trong đó, công trình “Chiếc nhẫn vì hòa bình” đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hướng tới trở thành biểu tượng yêu hòa bình của Đà Nẵng và điểm nhấn kiến trúc của trung tâm thành phố.

Điều khiến cô Yến và nhiều người dân phấn khởi nhất là, dù thành phố có phát triển đến đâu, những khoảng xanh vẫn được gìn giữ và phát triển, tiếp tục đóng vai trò “chiếc máy lọc khí” và khu vườn thư giãn cho đô thị.

Chính những không gian này làm nên sức sống, sự cân bằng và hài hòa của phố, không chỉ về mặt cảnh quan mà còn là đời sống tinh thần.

“Cô chỉ mong cây cầu này không chỉ là nơi đến chụp ảnh cho vui, mà trở thành một không gian công cộng đẹp, văn minh, để lớp trẻ hôm nay cũng có những ký ức thanh xuân gắn với nơi này, như thế hệ của cô ngày trước. Thành phố nên đặt cho cầu một cái tên, ngắn gọn, đơn giản thôi, nhưng là cách để nhận diện cây cầu dễ dàng hơn, du khách nơi xa tới cũng dễ tìm kiếm”, cô Yến nói.

Chiều nay, tôi dừng chân giữa cầu, nghĩ về những điều nhỏ bé tự nhiên mà nơi này đang tạo ra, những niềm vui chung của nhiều thế hệ khi thấy thành phố đổi mới từng ngày.

Nắng vẫn nghiêng qua mái vòm, dòng xe bên dưới vẫn ngược xuôi, có người giơ máy lên giữ lấy một khoảnh khắc.

Khoảnh khắc của hiện tại rồi sẽ thành ký ức đẹp cho tương lai.