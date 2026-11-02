Hà Nội thí điểm phủ xanh các công trình giao thông

Không gian giao thông đô thị Hà Nội với nhiều công trình bê tông vốn mang lại cảm giác thô cứng, nặng nề trên các tuyến đường có mật độ phương tiện qua lại đông đúc. Trước yêu cầu cải thiện cảnh quan đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng phương án thí điểm phủ xanh một số công trình hạ tầng giao thông, tận dụng những không gian vốn chủ yếu là bê tông để bổ sung mảng xanh cho khu vực nội đô.

Trong giai đoạn đầu thực hiện, 3 trụ đường sắt đô thị trên đường Nguyễn Trãi (đoạn trước trung tâm thương mại Royal City) là một trong những vị trí được lựa chọn triển khai thí điểm.

Đối với các trụ đường sắt trên cao, phương án kỹ thuật dự kiến sử dụng một hệ khung riêng bao quanh thân trụ cho cây leo phát triển, tránh tác động trực tiếp đến kết cấu bê tông.

Mô hình cây leo phát triển dọc theo hệ khung bao quanh thân trụ giúp làm mềm các khối bê tông thô cứng, tạo các điểm nhấn xanh trên trục đường Nguyễn Trãi.

Kết hợp với hệ thống cây leo là các chậu trồng cây bố trí quanh chân trụ đường sắt đô thị, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng.

Những mảng xanh xung quanh các trụ bê tông góp phần làm mềm cảnh quan, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị.

Hệ thống cây xanh trên trụ cầu kết hợp với các loại cây tầm thấp trồng xen giữa dải phân cách, góp phần tạo không gian xanh giữa lòng đô thị.

Hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu là vị trí hạ tầng tiếp theo được chọn trong danh mục các công trình thí điểm đợt này.

Tại hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, phương án phủ xanh dự kiến sử dụng cây thân rủ hoặc bố trí các mảng xanh dọc theo thành hầm.

Bên cạnh cầu vượt và hầm chui, 3 nhà chờ xe buýt trên các tuyến đường trung tâm gồm Lê Thánh Tông, Trần Phú và Lý Thường Kiệt cũng được đưa vào kế hoạch phủ xanh giai đoạn đầu. Việc tận dụng các khoảng không gian vốn chủ yếu là bê tông được kỳ vọng sẽ làm mềm cảnh quan đô thị, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người tham gia giao thông.

Để mô hình phủ xanh được duy trì bền vững, việc lựa chọn chủng loại cây, thiết kế hệ thống tưới, chăm sóc và kiểm soát sự phát triển của rễ, thân cây cần được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn cho kết cấu và thẩm mỹ của công trình giao thông.