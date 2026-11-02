Biến Văn Miếu thành phim trường 3D Mapping

Từ ngày 5-15/11/2026, TP Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, khoa học và trải nghiệm di sản đặc sắc nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, trong suốt 11 ngày diễn ra sự kiện, không gian Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám cùng nhiều điểm đến văn hóa của Thủ đô sẽ tràn ngập các hoạt động tương tác, triển lãm và hội thảo chuyên sâu.

Điểm nhấn trung tâm của chuỗi sự kiện là lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam diễn ra vào lúc 19h30 ngày 14/11 tại Sân Thái Học. Với chủ đề Tinh hoa đạo học, chương trình được dàn dựng quy mô nhằm ôn lại chặng đường từ quyết sách dựng lập Quốc Tử Giám năm 1076 của vua Lý Nhân Tông đến truyền thống đào tạo, trọng dụng nhân tài qua nhiều thế kỷ.

Kịch bản nghệ thuật gồm hai chương lớn.

Chương I – Mạch nguồn đạo học đưa khán giả trở về cội nguồn tôn sư trọng đạo, khắc họa bản lĩnh sĩ khí qua các áng văn hộ quốc an dân.

Chương II – Hiền tài là nguyên khí quốc gia nối liền truyền thống với thời đại mới, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm và ý chí đổi mới sáng tạo. Đêm lễ quy tụ lực lượng nghệ sĩ tên tuổi như Trọng Tấn, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, nhóm OPlus, Hoàng Hồng Ngọc, Quách Mai Thy, Ali Thục Phương...

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang.

Dưới góc nhìn của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, chương trình không lấy công nghệ làm điểm nhấn phô diễn mà sử dụng các giải pháp sân khấu hiện đại như 3D Mapping, laser, AR, LED lưới và pháo hoa nghệ thuật như một công cụ hỗ trợ để làm nổi bật vẻ đẹp trầm mặc của di tích và tôn vinh thông điệp cốt lõi. Kiến trúc Văn Miếu – Quốc Tử Giám được tận dụng như một đại cảnh điện ảnh thực tế, nơi tái hiện sinh động không gian bình văn xưa và dòng chảy tri thức liên tục suốt 950 năm.

Đạo diễn nhấn mạnh, chương trình hướng tới gửi gắm thông điệp gần gũi với giới trẻ: Đạo học bắt đầu từ lòng biết ơn cha mẹ, sự kính trọng thầy cô, đạo lý uống nước nhớ nguồn và trách nhiệm cá nhân trước sự phát triển của quốc gia. Qua đó, thế hệ trẻ được khơi dậy tinh thần tự hoàn thiện bản thân theo 4 tiêu chí: Tâm – Tài – Trí – Đức, sẵn sàng đem trí tuệ và công nghệ hiện đại giải quyết những bài toán lớn của đất nước.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là dịp nhìn lại lịch sử hay tri ân tiền nhân, mà quan trọng hơn là khẳng định sức sống của những giá trị đã làm nên chiều sâu văn hiến Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, truyền thống đạo học cần được tiếp nối bằng khát vọng học tập, tinh thần sáng tạo và các chính sách trọng dụng nhân tài thực chất.

Chuỗi hoạt động kéo dài đến hết ngày 15/11 với chương trình nghệ thuật Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn tại Vườn Giám, khép lại hành trình bằng lời hiệu triệu thế hệ trẻ viết tiếp những giá trị tốt đẹp của cha ông, đưa Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Trình diễn 3D Mapping "Tinh hoa đạo học"

Trong chuỗi sự kiện, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có cơ hội khám phá lịch sử qua chương trình trải nghiệm Passport Hành trình Quốc học – Dấu ấn tri thức và không gian check-in Gặp gỡ hiền tài diễn ra từ ngày 5 đến 12/11. Bên cạnh đó, chuỗi triển lãm chuyên đề cũng liên tục mở cửa phục vụ người dân và du khách: Quốc Tử Giám Thăng Long và truyền thống khoa bảng Sơn Tây tại Văn Miếu Sơn Tây vào sáng 7/11, Tổ nghề và nhà nho nước Việt chiều 9/11 tại khu Tiền đường, Quốc Tử Giám Thăng Long chiều 10/11 tại đền Bà Kiệu và triển lãm ảnh Từ di sản đến ngoại giao văn hóa chiều 11/11 tại khu Bái đường. Tầm vóc học thuật của sự kiện được thể hiện rõ qua Hội thảo khoa học cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước diễn ra sáng 12/11 tại Hội trường Thành ủy Hà Nội, quy tụ nhiều chuyên gia để đánh giá vai trò lịch sử và đề xuất giải pháp phát huy giá trị di sản trong thời đại mới.

Ảnh: BTC; Video: T.Lê