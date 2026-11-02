108 tác phẩm tiêu biểu vào chung khảo Giải Báo chí về văn hóa năm 2026

Cụ thể, có 25 tác phẩm báo in, 30 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm phát thanh, 20 tác phẩm truyền hình và 18 tác phẩm báo ảnh được lựa chọn vào vòng chung khảo. Đây là những tác phẩm được lựa chọn sau quá trình thẩm định, chấm sơ khảo và thảo luận của hội đồng.

Theo Ban tổ chức, tính đến hết ngày 15/9, giải đã nhận được 1.555 tác phẩm, con số cao nhất qua 4 lần tổ chức. Nội dung các tác phẩm phản ánh nhiều vấn đề của đời sống văn hóa, từ phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, bảo tồn di sản, chuyển đổi số, bản quyền đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và xây dựng hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam.

Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư.

Theo Hội đồng sơ khảo, nhiều tác phẩm năm nay có cách tiếp cận mới, đi sâu phân tích những vấn đề còn vướng mắc về cơ chế, chính sách và nguồn lực. Một số tác phẩm không dừng ở việc giới thiệu hoạt động, thành tựu mà tập trung nhận diện những điểm nghẽn, đề xuất giải pháp để văn hóa đóng góp thiết thực hơn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, tác phẩm dự thi năm nay được đầu tư bài bản, chỉn chu hơn những mùa giải trước. Tuy nhiên, một số tác giả vẫn chọn những vấn đề quá vĩ mô. Ông lưu ý, báo chí cần quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện giản dị, gần gũi với đời sống hàng ngày.

Ban giám khảo xem xét các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” là dịp ghi nhận đóng góp của đội ngũ người làm báo trong phản ánh đời sống văn hóa, phát hiện những vấn đề cần tháo gỡ và góp tiếng nói vào quá trình xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam.

Lễ tổng kết và trao giải là sự kiện có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần tôn vinh những đóng góp của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. Đây cũng là dịp ghi nhận, biểu dương những người làm báo có tác phẩm xuất sắc trong việc phát hiện, phản ánh và lan tỏa các giá trị văn hóa; đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của đội ngũ nhà báo, phóng viên, góp phần đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống.