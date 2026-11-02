Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám với chuỗi 11 hoạt động trong 11 ngày

Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu- Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: THU HÀ

Chiều 2-11, chia sẻ trong họp báo giới thiệu chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, lễ kỷ niệm diễn tối 14-11 tại sân Thái Học, gồm phần lễ và chương trình nghệ thuật.

Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, chương trình tái hiện hành trình lịch sử của Quốc Tử Giám từ dấu mốc thành lập năm 1076 đến truyền thống giáo dục, đào tạo và trọng dụng nhân tài qua các thời kỳ.

Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại họp báo. Ảnh: HỒ ĐIỆP

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, chương trình nghệ thuật “Tinh hoa đạo học” được xây dựng thành 2 chương “Mạch nguồn đạo học” và “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Sự kiện tái hiện hành trình gần 1.000 năm của Quốc Tử Giám, từ khi thành lập năm 1076 đến truyền thống giáo dục, đào tạo và trọng dụng nhân tài qua các thời kỳ.

Ở chương đầu, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử, làm nổi bật vai trò của tri thức trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, qua các tác phẩm “Nam quốc sơn hà”, “Bình Ngô đại cáo” và “Tuyên ngôn Độc lập”. Chương hai hướng đến thế hệ trẻ, nhấn mạnh trách nhiệm kế thừa tri thức, rèn luyện nhân cách và đóng góp cho đất nước.

Họp báo công bố chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam. Ảnh: HỒ ĐIỆP

Chương trình kết hợp ca, múa, nhạc, các sáng tác mới, mashup và hình ảnh tư liệu với công nghệ 3D Mapping, laser, thực tế tăng cường (AR), LED lưới và pháo hoa nghệ thuật.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Hoàng Giang, công nghệ chủ yếu phục vụ việc kết nối các lớp nội dung, không làm ảnh hưởng đến kiến trúc và vẻ trầm mặc của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, nhóm OPlus, Hoàng Hồng Ngọc, Quách Mai Thy, Ali Thục Phương cùng các đơn vị nghệ thuật, học sinh, sinh viên Hà Nội.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ về chương trình kỷ niệm. Ảnh: HỒ ĐIỆP

Tại họp báo TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, lễ kỷ niệm là điểm nhấn trong chuỗi 11 hoạt động diễn ra từ ngày 5 đến 15-11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa của Thủ đô. Trong các hoạt động, có hội thảo khoa học cấp quốc gia về di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước.

Từ ngày 5 đến 15-11 sẽ diễn ra chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, gồm trải nghiệm Passport, check-in, các triển lãm, trưng bày về truyền thống khoa bảng và đạo học. Chương trình nghệ thuật tại Hồ Văn (8-11), hội thảo khoa học cấp quốc gia (12-11), nghi lễ thắp sáng 950 ngọn đèn tri thức (13-11). Lễ kỷ niệm cấp quốc gia diễn ra tối 14-11 tại sân Thái Học. Chuỗi sự kiện khép lại bằng chương trình nghệ thuật “Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn” tối 15-11 tại Vườn Giám.