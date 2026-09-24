Nhiều nước cam kết bảo đảm tự do hàng hải

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York giữa đại diện Hàn Quốc, Australia, Pháp, Đức, Nhật Bản, New Zealand, Ba Lan và Anh. Các nước cho rằng việc cản trở các tuyến hàng hải, bao gồm eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb, bằng vũ lực, đe dọa hoặc áp đặt trái phép phí và điều kiện quá cảnh sẽ đe dọa an ninh và thịnh vượng toàn cầu. Các bên cam kết cùng duy trì Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.

Liên quan vấn đề này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Paris sẵn sàng tham gia một chiến dịch quốc tế mang tính “phòng thủ” tại eo biển Hormuz nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông, song không muốn đối đầu với Iran. Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định, cần đạt được một thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz và giảm sức ép đối với giá nhiên liệu.

R.G