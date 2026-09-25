Trung Quốc, Mỹ hợp tác kiểm soát lĩnh vực AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Ảnh: THX

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh việc trao đổi các chuyến thăm giữa nguyên thủ hai quốc gia trong vòng chưa đầy nửa năm là điều chưa từng có trong lịch sử quan hệ Trung Quốc - Mỹ. Theo ông Tập Cận Bình, hai bên cần nỗ lực hướng tới một mối quan hệ lấy hợp tác làm nền tảng, cạnh tranh vừa phải, những khác biệt có thể giải quyết được và những lời hứa về hòa bình.

Trong khi đó, theo kênh CNN, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao những tiến triển mới trong thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và khẳng định hai nhà lãnh đạo "đã đạt được những bước tiến to lớn trong các vấn đề mà hai nước đang đối mặt". Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc gia hạn thêm 2 tháng với thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên (sẽ hết hạn vào ngày 10-11 tới).

Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng mặc dù nước này và Mỹ cạnh tranh với nhau trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng hai bên nên phát huy thế mạnh của mình thay vì đề phòng lẫn nhau. Trung Quốc và Mỹ có thể tiếp tục đối thoại về AI, trao đổi quan điểm về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này, đồng thời hợp tác ngăn chặn các hành vi sử dụng sai mục đích và lạm dụng AI.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đề nghị Bắc Kinh và Washington duy trì sự kiểm soát của con người đối với các công nghệ AI, đề cao cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm cùng nguyên tắc sử dụng AI vì mục đích tốt đẹp, đồng thời đảm bảo AI phục vụ sự tiến bộ của nhân loại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Ảnh: THX

Cũng tại hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng phía Mỹ sẽ kiên định lập trường phản đối lãnh thổ Đài Loan độc lập và xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác chiến lược Trung Quốc - Mỹ và sự phát triển quan hệ song phương.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc đều là những quốc gia lớn; khẳng định Chủ tịch Tập Cận Bình là “bạn tốt” và hai nhà lãnh đạo luôn duy trì liên lạc. Theo Tổng thống Mỹ, AI có ảnh hưởng lớn đến tương lai của nhân loại. Do đó, Washington và Bắc Kinh nên duy trì đối thoại và tăng cường hợp tác về vấn đề này.

Hai nguyên thủ cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng như tình hình Trung Đông, cuộc xung đột tại Ukraine và bán đảo Triều Tiên…