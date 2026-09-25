Chuyến thăm góp phần định hình quan hệ Mỹ - Trung

Theo The New York Times, máy bay chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân hạ cánh xuống Căn cứ liên hợp Andrews lúc 5 giờ 39 phút chiều 23-9 (giờ Mỹ). Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại căn cứ và chờ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong suốt 45 phút. Hai nhà lãnh đạo bắt tay và trao đổi ngắn trước khi cùng tham dự lễ đón tại sân bay. Nhà Trắng cho biết việc Tổng thống Donald Trump trực tiếp đón ông Tập Cận Bình nhằm đáp lại sự tiếp đón mà phía Trung Quốc dành cho nhà lãnh đạo Mỹ trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5.

Dù đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ trong hơn một thập kỷ nhưng lại là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh vẫn tồn tại nhiều bất đồng, song hai bên sẽ tận dụng cơ hội này để thảo luận một loạt vấn đề kinh tế, thương mại và công nghệ, cũng như các vấn đề quan trọng liên quan tới tình hình khu vực và quốc tế, bao gồm cả xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân đích thân đến sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Ảnh: The New York Times

Trong tuyên bố bằng văn bản sau khi đến Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng hai cường quốc có thể tìm ra cách thức xây dựng quan hệ tốt đẹp trong kỷ nguyên mới. Ông cho biết 2026 là một năm then chốt đối với sự phát triển của Trung Quốc và Mỹ, đồng thời cho rằng hai nước cần hướng tới mục tiêu chung, thúc đẩy quan hệ ổn định với hợp tác là chủ đạo, cạnh tranh có chừng mực, khác biệt có thể kiểm soát và cam kết hòa bình.

Với những nỗ lực chung, ông Tập Cận Bình hy vọng chuyến thăm Mỹ lần này sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh hai nước cần phải là đối tác, chứ không phải đối thủ của nhau. Ông nhắc lại trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh hồi tháng 5, hai bên đã nhất trí định hình quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược, qua đó định hướng cho quan hệ song phương trong tương lai.

Bên cạnh nghi lễ đón tại sân bay, các nghi thức chính thức khác trong đó có lễ đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhà Trắng diễn ra sáng 24-9 (giờ Mỹ). Sau đó, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc họp song phương kín tại Phòng Bầu dục, trước khi chuyển sang hội đàm vào trưa 24-9.

Giới quan sát cho rằng các cuộc trao đổi giữa hai bên có thể mang lại các thỏa thuận nhằm giảm thuế quan trong những lĩnh vực cụ thể, hợp tác chống buôn bán ma túy và mở rộng đối thoại quân sự song phương. Hai nước cũng có thể nhất trí tăng cường trao đổi về trí tuệ nhân tạo (AI), lĩnh vực mà hai bên đang cạnh tranh gay gắt nhưng đồng thời nhận thức được những nguy cơ ngày càng gia tăng.

Theo Reuters, đất hiếm và AI đang phản ánh rõ nhất tính chất vừa hợp tác vừa cạnh tranh của quan hệ Mỹ-Trung. Mỹ cần nguồn cung đất hiếm và khoáng sản quan trọng phục vụ các ngành công nghệ cao, ô tô, hàng không và quốc phòng, trong khi Trung Quốc muốn giảm sức ép từ các biện pháp hạn chế tiếp cận công nghệ tiên tiến của Mỹ. Bà Ruby Osman, cố vấn cấp cao về địa chính trị chuyên về Trung Quốc tại Viện Tony Blair về Thay đổi Toàn cầu, nhận định: “AI sẽ là chủ đề đáng chú ý nhất tại hội nghị thượng đỉnh này. Bởi lẽ, AI vừa là một trong những động lực cốt lõi thúc đẩy cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc-yếu tố chi phối các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ cũng như quá trình phát triển công nghệ của Trung Quốc, nhưng đồng thời, đây cũng ngày càng được xem là một trong những lĩnh vực hứa hẹn nhất cho sự hợp tác”.

Trong một động thái mang tính tích cực, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã thông báo gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước vốn dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10-11 thêm hai tháng, đến ngày 10-1-2027. Theo ông Bessent, việc gia hạn sẽ cho các nhà lãnh đạo thêm thời gian để thảo luận về các vấn đề tại những cuộc gặp ở Trung Quốc vào tháng 11 và Florida vào tháng 12 tới.