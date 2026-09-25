Yemen kêu gọi chia sẻ trách nhiệm bảo đảm an ninh Bab el-Mandeb

Phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, ông al-Alimi cáo buộc Houthi biến an ninh hàng hải thành công cụ gây áp lực, đe dọa trực tiếp đến nền kinh tế toàn cầu. Lãnh đạo Yemen nhấn mạnh hòa bình bền vững tại Biển Đỏ chỉ có thể đạt được khi khôi phục quyền lực nhà nước, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược” nhằm củng cố năng lực quân sự và an ninh cho Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo lực lượng không quân đã đánh chặn thành công 6 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía thành phố Taif và khu vực cảng chiến lược Yanbu. Cùng thời điểm, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia đã phát lệnh cảnh báo nguy cơ tập kích tại các vùng trọng yếu bao gồm Mecca, Tabuk, Jeddah, Yanbu và Taif trước khi gỡ bỏ lệnh này.

Về phần mình, lực lượng Houthi xác nhận đã triển khai tên lửa và UAV nhằm vào các “mục tiêu nhạy cảm” tại thủ đô Riyadh và nhà máy của Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ở Yanbu, đầu mối xuất khẩu dầu thô then chốt của Saudi Arabia khi tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Diễn biến leo thang mới diễn ra sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải hồi tháng 7, đồng thời kiểm soát toàn bộ khu vực bờ biển phía Tây Yemen và áp sát eo biển Bab el-Mandeb. Ở trong nước, quân chính phủ Yemen cho biết đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công phối hợp của Houthi trên các mặt trận thuộc tỉnh Taiz nhằm bảo vệ tuyến đường huyết mạch nối liền ba tỉnh Aden, Lahj và Taiz.