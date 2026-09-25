Tổng thống Iran muốn đạt thỏa thuận trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu bên lề Đại hội đồng LHQ, ông Pezeshkian cho biết Iran không muốn tình hình kéo dài và bày tỏ mong muốn quay lại “Bản ghi nhớ Islamabad” - thỏa thuận từng được ký nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn tạm thời, nhưng sau đó đã đổ vỡ.

Ông nhấn mạnh Tehran sẵn sàng hợp tác để đạt một giải pháp sớm, đồng thời cho rằng việc kéo dài xung đột là không có lợi cho cả hai bên.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tại LHQ cho rằng một thỏa thuận với Iran có thể chỉ đạt được sau bầu cử giữa kỳ, đồng thời cảnh báo khả năng leo thang nếu không đạt được kết quả ngoại giao.

Theo ông Trump, Mỹ vẫn ưu tiên ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và để ngỏ khả năng tiếp tục các biện pháp cứng rắn nếu tình hình không thay đổi.

Diễn biến cho thấy cả Washington và Tehran đều phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán, nhưng vẫn duy trì lập trường cứng rắn trong bối cảnh bất ổn khu vực tiếp tục gia tăng.