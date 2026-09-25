Liên quân Saudi Arabia đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo của Houthi

Khói lửa bốc lên sau một vụ nổ tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông phương Tây, Thiếu tướng Turki al-Malki, người phát ngôn quân đội Saudi Arabia, ngày 24/9 cho biết 6 tên lửa đạn đạo nhằm vào cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ và thành phố Taif ở phía Tây Nam Saudi Arabia đã bị đánh chặn. Ông cáo buộc lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đứng sau vụ phóng.

Lực lượng Houthi chưa lập tức nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Trong những ngày gần đây, lực lượng này cũng bị Saudi Arabia cáo buộc thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào nước này, trong đó có các vụ nhằm tới thủ đô Riyadh.

Truyền thông cho biết chưa thể xác minh độc lập tuyên bố mới nhất của ông al-Malki, người đồng thời là phát ngôn viên của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu trong cuộc chiến chống Houthi. Tuyên bố được đưa ra sau khi cơ quan phòng vệ dân sự Saudi Arabia phát cảnh báo về nguy cơ tấn công, trước khi thông báo tình hình nguy hiểm đã qua.

Các vụ phóng tên lửa diễn ra trong bối cảnh giao tranh gia tăng gần tuyến hàng hải chiến lược trên Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại trên thị trường quốc tế. Lực lượng Houthi đang tìm cách phong tỏa Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, với sự hỗ trợ của Iran.

Loạt tên lửa mới được phóng đúng thời điểm chính phủ Yemen được quốc tế công nhận chuẩn bị phát biểu tại kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tình hình tại Yemen, quốc gia nghèo nhất Arab, ngày càng nghiêm trọng khi cuộc đối đầu giữa hai cường quốc khu vực là Iran và Saudi Arabia tiếp tục tác động sâu rộng tới nước này. Sau khoảng bốn năm tương đối yên ắng, Yemen một lần nữa rơi vào vòng xoáy nội chiến. Hơn 125.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh, trong khi cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.

Saudi Arabia đang tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ các đồng minh. Tuy nhiên, Mỹ, đối tác chủ chốt của Riyadh, cho biết Washington đã liên lạc với Lực lượng Houthi và phát tín hiệu rằng nước này không trực tiếp tham gia cuộc chiến hiện nay.

Houthi tuyên bố các hoạt động quân sự của họ chỉ nhằm vào Saudi Arabia và cho rằng tàu thương mại trên Biển Đỏ không phải đối tượng bị đe dọa. Tuy nhiên, lực lượng này đồng thời cảnh báo các quốc gia khác không can thiệp vào cuộc xung đột.

Houthi đang củng cố vị trí tại khu vực eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía Nam của Biển Đỏ, sau khi tiến xuống dọc bờ biển Yemen trong tháng này. Vị trí mới giúp lực lượng này tăng khả năng giám sát tàu thuyền qua lại tại một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới.

Đối với Iran, đồng minh của Houthi, việc gia tăng sức ép lên hoạt động vận tải biển có thể tạo thêm lợi thế chiến lược. Tehran hiện kiểm soát khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi nước này, một tuyến hàng hải còn quan trọng hơn đối với thương mại năng lượng toàn cầu, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Việc các hoạt động quân sự tiếp tục lan tới những tuyến hàng hải trọng yếu đang làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa và năng lượng trong khu vực, đồng thời khiến cuộc xung đột Yemen có tác động vượt xa phạm vi Trung Đông.