Đức tập trận đưa lực lượng NATO về phía Đông

Cuộc tập trận mang tên “Bão Đỏ Charlie” diễn ra tại Hamburg, một trong những cảng biển lớn và nhộn nhịp nhất châu Âu, với sự tham gia của khoảng 500 binh sĩ và hơn 1.000 dân thường thuộc khoảng 60 tổ chức, trong đó có lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp tư nhân.

Theo kịch bản giả định, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dọc biên giới các nước Baltic, lực lượng NATO sẽ được đưa tới Hamburg để tiếp nhận, sau đó di chuyển về phía đông bằng đường bộ và đường cao tốc. Khoảng 70 phương tiện quân sự bánh lốp, trong đó có một số xe bọc thép, được sử dụng trong cuộc diễn tập và một phần hoạt động di chuyển diễn ra vào ban đêm nhằm mô phỏng tình huống khẩn cấp thực tế.

Quân đội Đức cũng sử dụng hai trực thăng NH90 và một trực thăng Super Puma trong cuộc diễn tập. Chính quyền Hamburg cảnh báo người dân về tiếng ồn và khả năng xảy ra một số gián đoạn giao thông trong thời gian ngắn, song cho biết hoạt động cảng và sinh hoạt thường nhật nhìn chung không bị ảnh hưởng đáng kể.

Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 26/9, với nhiều tình huống giả định nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa quân đội và các cơ quan dân sự. Các tình huống bao gồm một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào đoàn xe quân sự và sự cố mất điện trên diện rộng.

Theo đài truyền hình công cộng NDR, kịch bản ngày 25/9 dự kiến có sự cố hóa chất và hành động phá hoại nhằm vào một đoàn tàu chở hàng quân sự. Ngày cuối cùng tập trung vào công tác xử lý số lượng lớn người bị thương và thiết lập một cơ sở điều trị thay thế, trong đó có các khu vực ngầm được bảo vệ.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh NATO tăng cường chú trọng khả năng cơ động quân sự và vận chuyển lực lượng, trang thiết bị giữa các nước thành viên trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.