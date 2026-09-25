Vì sao Harley-Davidson trở thành 'nạn nhân' thường xuyên trong các cuộc chiến thuế quan?

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Theo tờ báo Wall Street Journal, với danh tiếng là một biểu tượng của nước Mỹ và đặt trụ sở tại một bang có tầm quan trọng chiến lược là Wisconsin, Harley-Davidson thường xuyên bị các chính phủ nước ngoài nhằm vào khi muốn trả đũa các biện pháp thuế quan của Washington.

Vào năm 2018, Liên minh châu Âu (EU) áp mức thuế quan trả đũa 25% lên Harley-Davidson sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế quan lên thép và nhôm nhập khẩu từ châu Âu. Đến năm 2025, EU lại đe dọa một đợt thuế quan mới đối với Harley-Davidson, và Canada cũng đã áp thuế quan lên xe mô tô của hãng này. Trong tháng 9/2026, Canada áp thêm mức thuế quan 50% lên các sản phẩm của Harley-Davidson, như một phần trong biện pháp thuế quan trên diện rộng để trả đũa thuế quan Mỹ.

Harley-Davidson đã phải hấp thụ các mức thuế trả đũa này để giữ giá bán lẻ ổn định, một chiến lược đã khiến công ty thiệt hại hơn 170 triệu USD trong 8 năm qua. Công ty không tiết lộ kế hoạch cụ thể cho thị trường Canada, nơi chiếm 4% trong tổng doanh thu 4,5 tỷ USD của hãng trong năm ngoái, nhưng khẳng định cam kết hỗ trợ các đại lý và người tiêu dùng tại đây.

Tuy nhiên, các đại lý vẫn lo ngại về khả năng tăng giá trong tương lai. Bà Mandie Ciotucha, đồng sở hữu đại lý Thunder Bay Harley-Davidson tại Ontario, nói với Wall Street Journal: "Sẽ rất đáng ngạc nhiên nếu người tiêu dùng Canada sẵn sàng trả những mức giá đó”.

Wall Street Journal cho biết trong suốt nhiều thập kỷ, Harley-Davidson và thuế quan đã trở thành một “cặp đôi” không thể tách rời. Khi công ty gần như phá sản vào những năm 1980, họ đã được cứu vãn nhờ các mức thuế mà chính quyền Tổng thống Ronald Reagan áp lên xe mô tô nhập khẩu. Năm 2018, các hàng rào thuế quan cao đối với xe mô tô tại Đông Nam Á đã thúc đẩy Harley mở một nhà máy tại Thái Lan.

Ông Scott Lincicome, Phó chủ tịch Viện Cato, một tổ chức tư vấn thị trường tự do, cho rằng không có gì bí ẩn khi Harley liên tục trở thành mục tiêu trong các cuộc chiến thuế quan. Ông nhận định rằng thương hiệu "All American" (tạm dịch: “Mỹ hoàn toàn”) và vị trí tại Wisconsin - một bang dao động (swing state), có khả năng quyết định kết quả các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ - khiến Harley trở thành mục tiêu hoàn toàn tự nhiên cho các biện pháp trả đũa.

Chính sách thương mại quyết liệt của Tổng thống Trump đã khiến các nhà lãnh đạo nước ngoài nhắm đến Harley-Davidson nhiều hơn bao giờ hết. Năm 2018, sau khi ông Trump đe dọa áp thuế quan lên thép và nhôm, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) khi đó là ông Jean-Claude Juncker tuyên bố: "Chúng tôi sẽ áp thuế lên xe máy Harley-Davidson, lên quần jeans Levi's, lên rượu bourbon”.

Để ứng phó, Harley đã chuyển một phần sản xuất dành cho thị trường châu Âu sang nhà máy tại Thái Lan, giúp giảm mức thuế xuống còn 6%.

Những khó khăn thương mại của Harley-Davidson tiếp tục khi ông Trump trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai với một chương trình nghị sự còn quyết liệt hơn. Năm ngoái, sau khi ông Trump áp thuế lên nhập khẩu thép và nhôm, EU tuyên bố sẽ đáp trả bằng mức thuế 50% lên một loạt hàng hóa, bao gồm cả xe mô tô Harley-Davidson, dù biện pháp này chưa được triển khai.

Canada cũng trở thành một chiến địa đối với Harley-Davidson. Khi Mỹ áp thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Canada vào năm ngoái, nước này đã đáp trả với cùng mức thuế lên Harley-Davidson và các sản phẩm khác. Mức thuế này kéo dài trong 6 tháng và khiến Harley-Davidson thiệt hại 8 triệu USD.

Mùa hè năm nay, căng thẳng lại bùng lên. Chính quyền ông Trump không hài lòng với thuế quan của Canada áp lên ô tô và xe tải Mỹ, do đó đã áp thuế 50% lên xe mô tô phân khối lớn, cùng nhiều sản phẩm khác.

Canada không có ngành công nghiệp sản xuất mô tô phân khối lớn, nhưng hai mẫu xe do công ty BRP có trụ sở tại Quebec sản xuất đã bị ảnh hưởng, là Can-Am Spyder và Can-Am Canyon, cả hai đều là xe ba bánh. Công ty này từ chối tiết lộ số lượng xe xuất khẩu sang Mỹ.

Để trả đũa động thái của Mỹ, vào ngày 8/9, Canada áp thuế 50% lên mô tô phân khối lớn và nhiều hàng hóa khác từ Mỹ. Cùng ngày, Mỹ tuyên bố cấm nhập khẩu hoàn toàn xe mô tô phân khối lớn từ Canada bắt đầu từ ngày 29/9.

Nhà phân tích Joe Altobello của công ty Raymond James cho rằng Harley-Davidson có vị thế tốt hơn BRP để chịu đựng một cuộc đối đầu kéo dài, vì Canada chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu của Harley. "Đợt thuế quan này không phải là điều tốt, nhưng không phải là vấn đề sống còn”, ông nói.

Sản xuất xe máy cho thị trường Canada tại Thái Lan có thể là một lựa chọn cho Harley-Davidson nếu xung đột kéo dài sang năm sau. Bộ Tài chính Canada cho biết hàng hóa có nguồn gốc không phải từ Mỹ sẽ không bị áp thuế.

Một số đại lý mô tô ở Canada đang nói với khách hàng rằng thời điểm này là cơ hội mua sắm vì hàng tồn kho hiện tại của họ không bị áp thuế. Tuy nhiên, một số người trung thành với Harley-Davidson cho rằng tâm lý chung hiện nay không thuận lợi cho việc chi tiêu lớn.

Ông Garett Broenner, 60 tuổi, người đã tạm dừng kế hoạch nâng cấp chiếc Harley V-Rod 2003 của mình, cho biết: "Ở Canada, mọi người đang phải xoay sở cho cuộc sống từ tháng này qua tháng khác. Nếu bạn phải trả thêm 15.000 USD chỉ để mua một chiếc xe mô tô, bạn sẽ không mua dù có thích thương hiệu này đến đâu”.