Nhà sạch, vườn đẹp ở Quy Mông

Xã Quy Mông là một trong những địa phương của tỉnh Lào Cai triển khai hiệu quả mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”. Đến nay, xã xây dựng được 140 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”; 1 xóm “Nhà sạch, ngõ sạch”; 450 hộ gia đình đạt gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”; 10 mô hình dân vận khéo... Từ một phong trào, mô hình đã lan tỏa, trở thành nếp sống đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhà cửa khang trang, gọn gàng; sân vườn xanh tươi, tràn ngập sắc hoa; đường làng, ngõ xóm sạch sẽ… Đó là cảm nhận đầu tiên khi đến các thôn, bản của xã Quy Mông. Sự đổi thay ấy có được chính là nhờ hiệu quả từ mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã và đang quan tâm tuyên truyền duy trì và nhân rộng.

Gia đình chị Phan Thị Thà ở thôn Minh Tiến là một trong những mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” tiêu biểu của thôn. Để tạo không gian xanh, thoáng đãng, chị Thà trồng nhiều loại cây cảnh và hoa hồng, mẫu đơn… quanh sân nhà.

Chị Phan Thị Thà (đứng bên trái) giới thiệu về mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp".

Cách nhà chị Thà không xa, gia đình ông Nguyễn Công Đoàn cũng duy trì mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” từ nhiều năm nay. Ngôi nhà được bố trí ở giữa diện tích đất của gia đình, phía trước là sân và vườn hoa, cây cảnh, cây bóng mát. Hai bên là vườn rau màu, cây ăn quả.

Ông Nguyễn Công Đoàn cho biết: "Mỗi lần đi làm về mệt mỏi, ngồi nghỉ ngơi, uống nước nhìn ra sân vườn sạch sẽ, thoáng mát, hoa quả sai trĩu tôi lại thấy vui vẻ, yêu đời hơn".

Bà Nguyễn Thị Mến - Bí thư Chi bộ thôn Minh Tiến, xã Quy Mông cho biết: "Chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể trong thôn phối hợp cùng Chi hội Phụ nữ triển khai xây dựng mô hình điểm “Nhà sạch, vườn đẹp”, tạo điều kiện để các hộ dân học tập, làm theo, góp phần xây dựng thôn Minh Tiến ngày càng khang trang, văn minh".

Tại thôn Thịnh Vượng, gia đình chị Đào Thị Chín là mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” được công nhận vào đầu năm 2026. Ngôi nhà khang trang với khoảng sân rộng được bố trí nhiều cây cảnh, tạo nên không gian xanh mát, hài hòa.

Chị Chín chia sẻ: "Mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” không chỉ là danh hiệu mà còn giúp duy trì thói quen giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo đảm nền nếp gia đình văn minh, hạnh phúc.

Hội viên phụ nữ xã Quy Mông tham quan mô hình của gia đình chị Đào Thị Chín.

Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của hội viên phụ nữ các thôn, việc xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” còn nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương.

Xã Quy Mông là một trong những địa phương triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”. Hoạt động này được gắn liền với việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao , hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Bà Nguyễn Thị Tính - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quy Mông cho biết: "Xã đã lựa chọn một số hộ gia đình để xây dựng mô hình điểm, sau đó nhân rộng ra toàn địa bàn. Đến nay, xã đã xây dựng được hơn 140 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” với gần 1.000 thành viên tham gia, 1 xóm “Nhà sạch, ngõ sạch”; 450 hộ gia đình đạt gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”; 10 mô hình dân vận khéo; 3 mô hình “Chi hội hạnh phúc”…