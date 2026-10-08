[POV] Choáng ngợp khi tạo hoá dùng hàng triệu phiến đá để tạo công viên

Từ cung đường ven biển qua làng chài Mỹ Hoà, để đến Công viên đá, chúng ta sẽ di chuyển theo một con đường mòn ẩn mình dưới những tán rừng bụi đăng trưng của vườn Quốc gia Núi Chúa-Phước Bình. Hành trình sẽ kéo dài khoảng 15 phút trước khi hiện ra trước mắt chúng ta là hàng vạn khối đá với kích thước, hình thù khác nhau. Trải qua hàng triệu năm được bàn tay của tạo hoá mài rũa và sắp xếp, khung cảnh nơi đây tựa như một tác phẩm trừu tượng mà mỗi người sẽ có cách ghi nhận và đánh giá khác nhau, nhưng ai đến đây cũng đều muốn mang về những bức ảnh thật đẹp.

Phan Hải Tùng Lâm