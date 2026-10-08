Những thành phố châu Âu lý tưởng cho mùa Halloween

Mùa thu đã chính thức đến, đồng nghĩa với việc mùa Halloween cũng bắt đầu. Nếu những hoạt động quen thuộc như ngắm lá vàng, hái táo hay thưởng thức latte bí ngô chưa đủ hấp dẫn, du khách có thể tìm đến những điểm đến mang đậm màu sắc huyền bí.

Trong đó, châu Âu sở hữu không ít thành phố với lịch sử lâu đời, nghĩa trang cổ, đường hầm dưới lòng đất và những câu chuyện ma ám.

Tháng 9, Iglu Cruise công bố danh sách 10 thành phố châu Âu đáng ghé thăm nhất vào dịp Halloween, dựa trên một “Chỉ số độ hấp dẫn của Halloween ở châu Âu” do đơn vị này xây dựng.

Ảnh tự thiết kế

Để thực hiện bảng xếp hạng, Iglu Cruise phân tích 40 thành phố lớn dựa trên bốn tiêu chí có trọng số bằng nhau theo phương pháp riêng, sử dụng dữ liệu từ OpenStreetMap, Tripadvisor và Google Trends.

Các tiêu chí gồm kiến trúc lịch sử (30%), số lượng tour ma ám (20%), mức độ tương tác và nhu cầu đối với các tour ma (30%) và thời gian hoàng hôn vào đêm Halloween (20%), trong đó những thành phố có hoàng hôn sớm hơn được chấm điểm cao hơn.

Các chỉ số sau đó được chuẩn hóa để tính điểm “độ ma quái” tổng thể trên thang 100.

Edinburgh đứng đầu danh sách với 55,5 điểm. Theo nhóm nghiên cứu, thủ đô Scotland nổi bật nhờ kiến trúc lịch sử, hệ thống hầm ngầm và những khu nghĩa trang cổ.

Thành phố cũng có nhu cầu cao đối với các tour tham quan ma ám, với gần 17.000 đánh giá dành cho loại hình này.

Một yếu tố khác giúp Edinburgh ghi điểm là thời gian hoàng hôn sớm vào dịp Halloween.

Mặt trời lặn vào khoảng 16h34, tạo điều kiện thuận lợi cho những tour đi bộ buổi tối qua khu Phố Cổ, nơi gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử và truyền thuyết rùng rợn.

Những đám mây đen bao phủ đường Cockburn ở khu Phố Cổ lịch sử của Edinburgh, Scotland. Ảnh: helivideo/Getty Images

Trong số những địa điểm nổi bật, Iglu Cruise đề xuất Greyfriars Kirkyard, nghĩa trang có lịch sử từ những năm 1500, và The Real Mary King's Close, khu phức hợp đường hầm dưới lòng đất được bảo tồn từ thế kỷ 17.

Cả hai đều là những điểm đến nổi tiếng với các câu chuyện lịch sử kỳ bí, phù hợp với du khách muốn trải nghiệm không khí Halloween đặc biệt tại đây.

Xếp thứ hai là London với 55 điểm. Theo Iglu Cruise, thủ đô nước Anh được đánh giá cao nhờ lịch sử phong phú và sự quan tâm lớn dành cho các hoạt động du lịch ma quái.

Hiện có hơn 120 tour tham quan ma ám tại thành phố. Một số tour nổi bật đưa du khách đến Tháp London, Whitechapel – khu vực gắn liền với những vụ án mạng của Jack the Ripper năm 1888 – hay khu West End, nơi nhiều nhà hát lâu đời được bao quanh bởi những câu chuyện được cho là có liên quan đến các hiện tượng siêu nhiên.

Ở London, có rất nhiều lễ hội và chương trình cho ngày Halloween. Ảnh: Clapham Grand

Rome đứng thứ ba với 51 điểm, chủ yếu nhờ hệ thống các địa điểm ngầm có từ thời cổ đại và Trung cổ.

Thành phố đạt điểm cao nhất ở tiêu chí kiến trúc lịch sử, với điểm kiến trúc 100, nhưng có ít lựa chọn tour ma ám hơn so với các thành phố của Anh.

Theo Iglu Cruise, Rome gây ấn tượng bởi sự hiện diện của nhiều địa điểm chôn cất lịch sử.

Đáng chú ý là Hầm mộ Capuchin tại Il Convento dei Cappuccini, một khu hầm mộ có từ thế kỷ 17 được trang trí bằng xương của hơn 3.000 tu sĩ. Ngoài ra, các hầm mộ cổ dọc theo đường Appian cũng mang đến một trải nghiệm đặc biệt cho những du khách yêu thích lịch sử và không khí huyền bí.

Bên cạnh Edinburgh, London và Rome, danh sách 10 thành phố châu Âu nổi bật cho mùa Halloween của Iglu Cruise còn có Prague, York, Vienna, Budapest, Stockholm, Lisbon và Brasov.

Danh sách đầy đủ gồm:

Edinburgh, Scotland

London, Anh

Rome, Ý

Prague, Cộng hòa Séc

York, Anh

Vienna, Áo

Budapest, Hungary

Stockholm, Thụy Điển

Lisbon, Bồ Đào Nha

Brasov, Romania

Với những nghĩa trang hàng trăm năm tuổi, đường hầm cổ dưới lòng đất và các tour khám phá những câu chuyện kỳ bí, những thành phố này đang trở thành lựa chọn đáng chú ý cho du khách muốn tìm kiếm một trải nghiệm Halloween khác biệt tại châu Âu.