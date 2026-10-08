Đàn cá heo 'có thể lên tới 1.000 con' ở đảo Phú Quý

Đàn cá heo đông 'chưa từng thấy' xuất hiện ở đảo Phú Quý Sáng 6/10, người dân Phú Quý bắt gặp đàn cá heo ước tính khoảng 1.000 con cách đảo khoảng một hải lý.

Khoảng 7-8h ngày 6/10, trong lúc đi câu cá, Huỳnh Ka, 26 tuổi, người bản địa Phú Quý, phát hiện đàn cá heo với số lượng "đông chưa từng thấy" bơi cách đảo khoảng một hải lý.

Đàn cá di chuyển về hướng Bắc đảo, trải rộng trên khu vực khoảng 1-2 km. Các cá thể liên tục lặn, nhảy trên mặt nước. Khi anh tiến lại gần để quay phim, chúng tò mò bơi theo mạn cano.

"Tôi ước tính đàn cá có khoảng 1.000 con, nhưng không chắc chắn bởi đàn quá đông và di chuyển liên tục. Hình ảnh ghi bằng điện thoại cá nhân cũng không thể thể hiện hết quy mô đàn cá", anh nói với Tri Thức - Znews.

Đàn cá heo "khổng lồ"

Huỳnh Ka đoán rằng những con lớn có thể nặng hơn 200 kg, trong khi một số con nhỏ hơn. Những cá thể này thường lặn khá lâu nên anh chỉ kịp quan sát từ xa. Cùng thời điểm, anh nhìn thấy 2 cá voi xanh trong đoàn, gồm một con lớn và một con nhỏ, có thể là một cặp mẹ con.

Đàn cá heo chỉ bơi ngang qua vùng biển Phú Quý trong thời gian ngắn. Đến ngày 7/10, người dân địa phương không còn nhìn thấy chúng. Ka cho rằng đàn cá có thể đã tiếp tục di chuyển khi hướng gió thay đổi, thay vì tập trung lâu tại một khu vực.

Ka bắt đầu đi biển từ năm 12 tuổi, sau đó chuyển sang làm du lịch trên đảo từ năm 2020, hiện là huấn luyện viên dạy lặn tự do (có cấp chứng chỉ quốc tế). Qua nhiều năm đi biển trong nước và nước ngoài, anh không ít lần bắt gặp cá heo, nhưng chưa bao giờ chứng kiến đàn cá đông như lần này.

"Lúc đó tôi nổi hết da gà và hét lên vì quá vui sướng", anh kể.

Đàn cá heo đông "chưa từng thấy" xuất hiện ở đảo Phú Quý sáng 6/10. Ảnh: Cắt từ video.

Theo kinh nghiệm đi biển của người dân đảo Phú Quý, cá heo thường xuất hiện khi biển êm, vào thời điểm giao mùa giữa gió Nam và gió bấc. Đầu năm, loài này thường được nhìn thấy trong khoảng tháng 3-5, cuối năm là tháng 8-10. Đôi khi, cá heo còn tìm về đảo vào những ngày cuối năm, gần Tết.

Trước đây, người dân địa phương từng bắt gặp những đàn cá heo khoảng 200-300 con. Cá voi xanh hiếm hơn, mỗi lần thường chỉ ghi nhận 1-2 cá thể. Hồi tháng 4, một số người đi biển tại Phú Quý cũng bắt gặp một đàn cá heo ước tính khoảng 300-400 con.

"Điều kiện môi trường biển thuận lợi cùng nguồn thức ăn dồi dào có thể thu hút cá heo tập trung về vùng biển quanh Phú Quý để kiếm ăn", Ka nói.

Toàn cảnh đảo Phú Quý. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Đỗ Minh Chức, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, cho biết chưa thể xác định chính xác số lượng cá heo được nhìn thấy sáng 6/10.

Theo ông, sự xuất hiện của loài này là dấu hiệu cho thấy môi trường biển sạch, nguồn thức ăn dồi dào. Những năm gần đây, người dân đi biển thường tình cờ bắt gặp cá heo, đặc biệt tại khu vực Hòn Tranh.

"Người dân địa phương quan niệm cá heo là dấu hiệu của may mắn và bình an trên biển", ông Chức nói.

Chưa tổ chức tour ngắm cá heo

Huỳnh Ka nhận định đàn cá heo quy mô lớn có thể mở ra cơ hội phát triển các hoạt động du lịch gắn với sinh thái biển, khi nhiều du khách muốn tận mắt chứng kiến loài động vật này trong môi trường tự nhiên.

Dù vậy, điều kiện hiện tại chưa đủ để hình thành các tour ngắm cá heo ổn định. Loài này chưa được ghi nhận thường xuyên và cũng chưa có cơ sở để khẳng định chúng sinh sống cố định quanh đảo.

Anh hy vọng chính quyền quan tâm hơn đến du lịch sinh thái biển, bảo vệ và xây dựng hệ sinh thái lành mạnh để thu hút thêm các loài sinh vật cũng như du khách.

"Nếu trong tương lai có thể phát triển các tour biển đa dạng hơn, các hoạt động vẫn phải tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn cho du khách và không ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển", anh nói.

Du khách tắm biển, tham quan Phú Quý năm 2023. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết địa phương hiện chưa tổ chức tour hoặc dịch vụ đưa du khách ra biển ngắm cá heo. Chính quyền khuyến cáo người dân và du khách giữ khoảng cách an toàn khi bắt gặp cá heo.

Tàu thuyền không nên tiếp cận quá gần để tránh va chạm, đồng thời không xả rác, giữ gìn môi trường biển và bảo vệ nguồn thức ăn của loài động vật này.

Đặc khu Phú Quý gồm 12 đảo lớn nhỏ, rộng 18,02 km2, với hơn 32.000 dân, cách đất liền Phan Thiết khoảng 56 hải lý. Nơi đây thu hút du khách nhờ cảnh quan còn khá hoang sơ và vùng biển trong xanh.

Tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển Phú Quý thành trung tâm kinh tế biển xanh, thương mại, dịch vụ hiện đại và du lịch sinh thái.

Đảo Phú Quý nổi tiếng với làn nước biển trong xanh màu ngọc bích, phẳng lặng và có thể nhìn thấy tận đáy. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đầu năm nay, Phú Quý được Khaosod English của Thái Lan đưa vào danh sách 10 điểm đến nổi bật Đông Nam Á năm 2026. Tờ báo đánh giá đảo phù hợp với những người tìm kiếm một điểm đến còn giữ được vẻ nguyên sơ, yên tĩnh thay vì những nơi đã quá đông khách.

Tính đến đầu tháng 9, Phú Quý đón khoảng 165.860 lượt khách, trong đó 4.862 lượt khách quốc tế. Dịp nghỉ lễ 2/9, điểm du lịch nổi tiếng này khá vắng khách, trái ngược cảnh nhộn nhịp từng ghi nhận vào cùng kỳ những năm trước.

Châu Sa - Trúc Hồ