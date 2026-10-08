Họp Hội đồng chung khảo Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 17: Đề nghị trao 19 giải

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025-2026) do Báo QĐND; Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương); Nhà Xuất bản QĐND; Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á phối hợp tổ chức; cùng sự tham gia, đồng hành của Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Quang cảnh cuộc họp.

Sau thời gian gần một năm phát động (từ 26-9-2025 đến 31-8-2026), Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được hơn 300 tác phẩm dự thi của các tác giả chuyên và không chuyên trên khắp cả nước. Trong đó có hơn 200 tác phẩm chất lượng tốt đã được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo QĐND.

Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 40 tác phẩm vào vòng chung khảo. Các tác phẩm có chất lượng tốt, phản ánh khá toàn diện, sinh động những tấm gương bình dị mà cao quý ở các lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền trên cả nước.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Cuộc thi chủ trì buổi họp.

PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, thành viên Hội đồng chung khảo (ngồi giữa) phát biểu tại buổi họp.

Đánh giá về Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17, các thành viên Hội đồng chung khảo đều nhận định rằng, Cuộc thi đã thành công, tiếp tục tìm kiếm, tôn vinh các tấm gương bình dị mà cao quý, có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Qua 17 lần tổ chức, Cuộc thi luôn giữ được ý nghĩa và sức sống bền bỉ, qua đó góp phần nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ phát biểu kết luận cuộc họp.

Sau thời gian làm việc trách nhiệm, công tâm, các thành viên Hội đồng Chung khảo đã thống nhất đề nghị Ban tổ chức Cuộc thi viết lần thứ 17 trao 19 giải, gồm: 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C, 10 giải khuyến khích.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025-2026) dự kiến được tổ chức tổng kết và trao giải vào ngày 29-10-2026 tại Hà Nội.