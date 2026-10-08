Không gian đối thoại đa chiều của các họa sĩ Kinh Bắc giữa lòng Hà Nội

Vẫn trung thành với chất liệu sơn ta truyền thống, họa sĩ Trần Trung tái hiện một Kinh Bắc đa tầng: từ nét thâm trầm của di tích cổ xưa đến nhịp sống của đô thị hiện đại.

Sự hoài cổ ấy được nối tiếp bằng ngôn ngữ điêu khắc kỷ hà đầy cá tính của Trần Hiếu. Không sa đà vào tả thực, anh cô đọng thần thái người vùng quan họ qua những hình khối khỏe khoắn, dứt khoát.

Bức tranh văn hóa Bắc Ninh thêm phong phú qua lăng kính của Nguyễn Tuấn Anh với sắc màu thổ cẩm tươi trẻ mang tinh thần hội nhập khi Bắc Ninh ngày nay là mái nhà chung của 45 dân tộc anh em.

Tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội, triển lãm "Kinh Bắc Art" mùa 4 vừa khai mạc, quy tụ tác phẩm của 6 họa sĩ quê hương Bắc Ninh.

Trong khi đó, họa sĩ Vũ Đăng Sức lại đưa người xem chìm đắm vào không gian tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, lung linh ánh nến và đậm chất tâm linh qua nhịp điệu hát văn.

Tinh thần tìm tòi chất liệu được thể hiện rõ nét qua các tác phẩm điêu khắc sơn mài của Trần Quang Kiên, kết nối nhịp nhàng giữa nét mộc mạc cổ truyền và tư duy tạo hình hiện đại.

Góp thêm một khoảng lặng hòa hợp với sinh thái, họa sĩ trẻ Nguyễn Thị Như Quỳnh quy tụ thiên nhiên về những hình khối lập thể sâu lắng, phản chiếu ký ức và cảm xúc cá nhân trên nền sơn ta.

Họa sĩ Trần Trung, Trưởng nhóm họa sĩ Kinh Bắc bày tỏ: "Tôi vẫn sáng tác dựa trên âm hưởng dân gian. Tôi yêu thích sự e ấp, nhẹ nhàng của người quan họ và khai thác tinh thần hiếu học - truyền thống 'một giỏ ông đồ, một bồ ông cống, một đống ông nghè, một bè tiến sĩ'. Tôi lồng ghép những chi tiết nhỏ trong một tổng thể lớn, dùng ngôn ngữ nghệ thuật riêng cùng sự ước lệ, giản lược để tạo nên sự chuyển động mềm mại trong tranh sơn mài."

Là mùa thứ 4 tổ chức "Kinh Bắc Art", năm nay, các họa sĩ tiếp tục mạch sáng tác 8 năm bền bỉ, ghi lại những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc. Mỗi họa sĩ với một phong cách, song điểm chung của họ là tình yêu tha thiết với miền đất quan họ.

Một số tác phẩm của các họa sĩ trong triển lãm "Kinh Bắc Art" mùa 4

Họa sĩ Nguyễn Tuấn Anh cho biết: "Lần đầu tiên đồng hành cùng triển lãm, tôi mang đến phòng tranh các tác phẩm về đề tài phong cảnh và đời sống của đồng bào dân tộc miền núi, nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa vùng cao độc đáo đến với công chúng. Là mảnh ghép mới tham gia vào nhóm Kinh Bắc Art ở mùa thứ tư, chúng tôi mong muốn đóng góp sức trẻ cùng những góc nhìn tươi mới của mình."

Họa sĩ Nguyễn Hồng Quang, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật TP Bắc Ninh đánh giá, "chất lượng chung của các tác phẩm trong triển lãm lần này được đánh giá rất cao. Giá trị văn hóa cốt lõi ở đây chính là những con người Bắc Ninh - những nghệ sĩ giàu tâm hồn, tình cảm và sự am hiểu sâu sắc. Tác phẩm họ tạo ra xuất phát từ chính nhận thức và cảm xúc cá nhân. Họ có thể sáng tác về vùng quê quan họ hoặc về những vùng miền khác, nhưng tâm hồn và bản sắc con người Kinh Bắc trong họ vẫn luôn toát lên rõ nét."

Sáu nghệ sĩ, sáu cá tính nghệ thuật nhưng cùng chung một tình yêu sâu sắc với vùng đất trăm nghề. Kinh Bắc Art mùa 4 không chỉ dừng lại ở hoài niệm, mà còn khắc họa một Bắc Ninh vừa đậm đà bản sắc, vừa tự tin vươn mình trong tương lai./.