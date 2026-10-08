Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu và an táng hai anh em ruột là Liệt sĩ

Lễ truy điệu và an táng hài cốt hai liệt sĩ được tổ chức trang trọng, chu đáo. (Ảnh: Ngô Tuấn)

Liệt sĩ Võ Thanh Cương sinh năm 1951 tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nay là thôn Đức Lạng, xã Đức Đồng (Hà Tĩnh). Đồng chí Võ Thanh Cương tham gia chiến đấu và hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam năm 1978.

Liệt sĩ Võ Huy Hạnh, sinh năm 1957 tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nay là thôn Đức Lạng, xã Đức Đồng (Hà Tĩnh). Đồng chí Võ Huy Hạnh tham gia chiến đấu và hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam năm 1979.

Hài cốt 2 liệt sĩ được cất bốc và di chuyển từ nghĩa trang tỉnh Tây Ninh và nghĩa trang thành phố Đồng Nai về an táng tại nghĩa trang xã Đức Thọ. (Ảnh: NT)

Liệt sĩ Võ Thanh Chương và Liệt sĩ Võ Huy Hạnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Thân sinh của hai đồng chí là ông Võ Hiệu, một cựu binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp; thân mẫu là bà Nguyễn Thị Sum, cán bộ hội phụ nữ xã Đức Lạng (sau này được nhà nước phong tặng Danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng).

Sau gần nửa thế kỷ 2 liệt sĩ hy sinh, thực hiện ý nguyện của gia đình, dòng tộc, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, cất bốc và đưa hài cốt của 2 liệt sĩ từ nghĩa trang tỉnh Tây Ninh và nghĩa trang thành phố Đồng Nai về an táng tại nghĩa trang xã Đức Thọ.

Gần 50 năm sau ngày hy sinh, hai liệt sĩ được "hội ngộ" tại nghĩa trang quê nhà trong sự kính trọng, biết ơn của quê hương, đất nước. (Ảnh: NT)

Việc quy tập và tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt hai anh em ruột liệt sĩ Võ Thanh Chương và liệt sĩ Võ Huy Hạnh được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương thực hiện chu đáo, trang trọng, có đông đảo người thân và đồng bào đến dự trong niềm tiếc thương. Qua đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với sự xả thân, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng quê hương, thống nhất nước nhà của các liệt sĩ.