Tổ chức Hội chợ Sinh vật cảnh khu vực Hà Nam năm 2026

Khách xem cây cảnh tại Hội chợ Sinh vật cảnh khu vực Hà Nam năm 2026.

Hội chợ Sinh vật cảnh khu vực Hà Nam năm 2026 có quy mô với 50 nhà vườn đến từ các tỉnh khu vực phía Bắc cùng nhiều gian hàng dịch vụ đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Hội chợ là điểm đến hấp dẫn cho những người yêu cây cảnh nghệ thuật đến tham quan và thưởng ngoạn.

Cây cảnh nghệ thuật được trưng bày tại Hội chợ phong phú về chủng loại và kiểu dáng; từ những cây cảnh truyền thống lâu năm mang dáng vẻ uy nghi, cổ kính đến những tác phẩm bonsai mini tinh xảo thể hiện sự kỳ công và đam mê sáng tạo của các nghệ nhân. Nhiều cây cảnh trưng bày có tuổi đời hàng trăm năm, hình dáng độc đáo được giới chuyên môn đánh giá cao về giá trị nghệ thuật và kinh tế.

Nhiều tác phẩm có kiểu dáng độc đáo được trưng bày tại Hội chợ.

Hội chợ Sinh vật cảnh khu vực Hà Nam năm 2026 không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu, quảng bá những tác phẩm cây cảnh tiêu biểu xuất sắc, mà là cơ hội để các nghệ nhân, chủ nhà vườn giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sinh vật cảnh.

Đây cũng là hoạt động dịp kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966-2026).