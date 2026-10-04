Trao 100 triệu đồng hỗ trợ 5 anh em không nơi nương tựa

Nhận được thông tin từ chính quyền địa phương và Trường TH&THCS Trung Lý về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 5 học sinh đang sinh sống tại bản Cánh Cộng, xã Trung Lý, ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các em.

Thăm hỏi, tặng quà cho 5 anh em bản Cánh Cộng.

5 học sinh gồm 3 trai, 2 gái, là anh chị em ruột trong một gia đình. Các em đều đang trong độ tuổi đến trường nhưng thiếu sự chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên của cha mẹ, phải tự nương tựa vào nhau trong cuộc sống.

Cuộc sống của 5 anh em còn nhiều thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt và học tập gặp không ít khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, các em rất cần sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương, nhà trường và cộng đồng để có thể tiếp tục học tập, ổn định cuộc sống.

Tại gia đình các em, ông Đỗ Đức Quế cùng các thành viên đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên 5 anh em vượt qua những khó khăn trước mắt. Đoàn đã trao 100 triệu đồng tiền hỗ trợ, cùng nhiều phần quà của các nhà hảo tâm, góp phần giúp các em có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, học tập, sinh hoạt.

Trao 100 triệu đồng cho 5 anh em ruột không nơi nương tựa tiếp tục tới trường

Chia sẻ với hoàn cảnh của các em, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, các tổ chức đoàn thể, bà con nhân dân và các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các em cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đồng thời, các đơn vị liên quan cần rà soát, hướng dẫn và kiến nghị thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ và hỗ trợ giáo dục theo quy định, bảo đảm các em được chăm sóc, nuôi dưỡng, được đến trường và học tập trong điều kiện tốt nhất có thể.

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh, hoàn cảnh khó khăn không thể trở thành rào cản trên hành trình học tập và trưởng thành của các em. Nhà trường cần thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời động viên, hỗ trợ học sinh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình chăm sóc, giáo dục các em.

Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của ngành Giáo dục, chính quyền địa phương, nhà trường và cộng đồng không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu đối với 5 anh em. Qua đó, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục đến trường và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngành Giáo dục Thanh Hóa xác định, mỗi học sinh đều cần được quan tâm, bảo vệ và tạo cơ hội học tập, phát triển. Đặc biệt, với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sự chung tay, trách nhiệm của nhà trường, gia đình, chính quyền và toàn xã hội sẽ là điểm tựa quan trọng, giúp các em không bị bỏ lại phía sau trên hành trình trưởng thành.