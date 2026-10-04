Gần một thập kỷ đồng hành, ba người bạn cùng trở thành bác sĩ nội trú

Từ lớp học thêm đến giảng đường Y khoa

Phương Anh, Phương Nhi và Huyền Linh quen nhau từ năm lớp 9, khi cùng học thêm môn Sinh học để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội và thi vào trường chuyên. Ba người đến từ ba trường THCS khác nhau, nhưng chung mục tiêu học tập đã đưa nhóm bạn lại gần nhau.

Phương Anh, Phương Nhi và Huyền Linh quen nhau từ năm lớp 9, khi cùng học thêm môn Sinh. Ảnh: NVCC

Sau kỳ thi, cả ba cùng đỗ vào lớp Sinh 1, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, tiếp tục đồng hành trong quá trình ôn thi học sinh giỏi Quốc gia. Sau đó, nhóm bạn một lần nữa hội ngộ tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ một nhóm bạn quen nhau trong lớp học thêm, tình bạn của ba người đã đi qua gần một thập kỷ với nhiều cột mốc quan trọng: từ thi vào trường chuyên, thi học sinh giỏi Quốc gia, thi đại học đến sáu năm học Y khoa và cuối cùng là kỳ thi Bác sĩ Nội trú.

Với Phương Anh, điều đáng nhớ nhất không nằm ở một thành tích cụ thể. Sau mỗi kỳ thi lớn, cả ba lại có thêm những trải nghiệm chung và tình bạn cũng ngày càng gắn bó hơn. Đến khi biết cả ba cùng trở thành bác sĩ nội trú Khóa 51, Phương Anh mới cảm nhận rõ hành trình ấy đặc biệt đến mức nào.

Theo Phương Anh, một trong những lý do giúp tình bạn kéo dài là cả ba có tính cách khác nhau nhưng lại có thể bổ sung cho nhau.

Huyền Linh nhẹ nhàng, nhí nhảnh, đồng thời có sự tập trung và kiên trì; Phương Nhi kín đáo, chín chắn, suy nghĩ kỹ và điềm tĩnh; còn Phương Anh hướng ngoại, vô tư và thích thử những điều mới.

Trong học tập, mỗi người có thế mạnh riêng. Phần kiến thức nào một người nắm chắc hơn sẽ được giải thích lại cho hai người còn lại. Cách học này đặc biệt hữu ích khi khối lượng kiến thức Y khoa lớn, bởi một vấn đề có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau.

Phương Anh cho biết bản thân học được nhiều từ sự bình tĩnh và chín chắn của hai người bạn. Vốn nhanh nhẹn nhưng đôi lúc hơi vội vàng, Phương Anh thường được Phương Nhi và Huyền Linh giúp nhìn một vấn đề theo hướng khác.

Sau gần một thập kỷ, Phương Anh nhận ra bạn bè không nhất thiết phải giống nhau. Chính những khác biệt về tính cách và cách nhìn nhận vấn đề lại giúp mỗi người hoàn thiện hơn.

Càng trưởng thành, cả ba càng bận rộn và không còn có thể gặp nhau mỗi ngày như trước. Tuy nhiên, mỗi khi một người gặp vấn đề, hai người còn lại vẫn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ.

Bạn bè là động lực, không phải áp lực

Gần 10 năm đồng hành không phải lúc nào cũng là một hành trình thuận lợi. Mỗi người đều từng có những giai đoạn chững lại, chỉ khác nhau về thời điểm.

Với Phương Anh, quãng thời gian ôn thi học sinh giỏi Quốc gia là một trong những giai đoạn đáng nhớ. Những lần làm bài thử không đạt kết quả như mong đợi đôi khi khiến Phương Anh nghi ngờ năng lực của bản thân. Khi đó, ba người cùng chia sẻ tài liệu, giảng lại cho nhau những phần chưa hiểu hoặc đơn giản là trò chuyện để giảm bớt căng thẳng.

Thói quen hỗ trợ nhau tiếp tục được duy trì trong những năm học tại Trường Đại học Y Hà Nội. Cả ba lập nhóm học, trao đổi những phần kiến thức khó và cùng thảo luận các ca bệnh phức tạp.

Không chỉ đồng hành trong học tập, Phương Nhi và Huyền Linh còn có ảnh hưởng đến một lựa chọn quan trọng của Phương Anh. Ảnh: NVCC

Đến năm lớp 12, Phương Anh vẫn chưa thực sự chắc chắn có theo ngành Y hay không. Khi ấy, Phương Nhi và Huyền Linh thường động viên, thậm chí nửa đùa nửa thật: “Phương Anh khéo tay, thích vẽ, có mắt thẩm mỹ thế, hợp làm bác sĩ thẩm mỹ đấy”.

Nhiều năm sau, sau 6 năm học tập và trải nghiệm, tham gia các chương trình phẫu thuật tình nguyện cho trẻ em có dị tật bẩm sinh ở vùng sâu vùng xa, tại Match Day của Kỳ thi Bác sĩ Nội trú, Phương Anh đã lựa chọn chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình. Nhìn lại, Phương Anh bất ngờ khi nhận ra câu nói vui năm nào của hai người bạn đã trở thành sự thật .

Ngay từ thời học sinh giỏi, kết quả của cả ba đã có sự khác biệt. Phương Anh và Phương Nhi giành giải Nhì và tiếp tục ôn thi đại học cùng nhau, trong khi Huyền Linh theo đuổi Olympic Sinh học Quốc tế và được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Bước vào giảng đường Y khoa, mỗi người tiếp tục phát triển theo hướng riêng và dần xác định lĩnh vực mình yêu thích. Đến kỳ thi Bác sĩ Nội trú, cả ba lựa chọn ba chuyên ngành khác nhau.

Dù cùng đồng hành trong nhiều kỳ thi, ba người bạn chưa bao giờ đặt mục tiêu phải đạt thành tích giống nhau. Ảnh: NVCC

Giữa 3 người bạn vẫn có sự cạnh tranh, nhưng theo Phương Anh, đó là sự cạnh tranh tích cực. Nhìn bạn nỗ lực, mỗi người cũng muốn cố gắng hơn, không phải để hơn thua mà để tự nhìn lại và nhận ra bản thân còn có thể tiến xa hơn.

Phương Anh cho rằng hai người bạn giống như một “thước tham chiếu”, giúp nữ sinh nhìn thấy những điều mình có thể tiếp tục cải thiện.

Quan trọng hơn, cả ba thực sự vui khi thấy người kia thành công. Vì vậy, thành tích của bạn bè không trở thành áp lực mà trở thành động lực để mỗi người nỗ lực trên con đường riêng.

Cùng về đích ở Match Day, rồi rẽ ba hướng

Khi biết bản thân trúng tuyển Bác sĩ Nội trú Khóa 51, Phương Anh đã có một niềm vui lớn. Nhưng niềm vui ấy càng được nhân lên khi biết Phương Nhi và Huyền Linh cũng trúng tuyển.

Sau gần một thập kỷ cùng hội tụ trên một chặng đường, đến Match Day, ba người bạn lại rẽ sang ba hướng khác nhau. Phương Anh chọn Phẫu thuật Tạo hình, Phương Nhi chọn Da liễu, còn Huyền Linh chọn Nội khoa. Ảnh: NVCC

Phương Anh hiểu rõ hai người bạn đã nỗ lực như thế nào, từ những năm học Sinh học, sáu năm tại trường Y đến giai đoạn ôn thi Nội trú. Vì vậy, khoảnh khắc cả ba cùng xuất hiện trong danh sách trúng tuyển mang đến cảm giác đặc biệt: sau một hành trình dài, cả ba đều đã đạt được lựa chọn nghề nghiệp của mình.

Với Phương Anh, việc mỗi người đi theo một chuyên ngành riêng không có nghĩa hành trình đồng hành kết thúc. Ngược lại, đó là cơ hội để cả ba tiếp tục phát triển theo những hướng khác nhau nhưng vẫn dõi theo, ủng hộ và tự hào về nhau.