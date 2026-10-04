Thắp sáng tương lai giữa những gian khó đời thường

Nuôi dưỡng ước mơ từ mái trường

Đầu năm học mới, tôi có dịp tới Trường THCS Đông Cương, phường Hàm Rồng, gặp gỡ cô học trò nhỏ Lê Thanh Thảo, lớp 8A3. Gương mặt rạng rỡ, ánh mắt tươi vui, cùng tinh thần học tập nghiêm túc, Thảo để lại ấn tượng về một cô học trò chăm ngoan, giàu nghị lực. Ít ai nghĩ rằng, đằng sau vẻ hồn nhiên ấy lại là một hoàn cảnh không ít khó khăn.

Bố em là người khuyết tật vận động, anh trai đang học đại học, mọi chi phí sinh hoạt và học tập của hai anh em chủ yếu dựa vào đôi vai tần tảo, sự chịu thương, chịu khó của mẹ. Mỗi ngày, mẹ em lại rong ruổi trên những con đường với chiếc xe hàng rong, chắt chiu từng đồng để vun vén lo cho gia đình.

Thấu hiểu sự hy sinh của mẹ, Thảo chọn việc học để nỗ lực vươn lên. Ở trường, em chăm chú nghe thầy cô giảng bài, tích cực phát biểu ý kiến. Những gì chưa hiểu, em chủ động hỏi thầy cô để được giải đáp. Thảo có năng khiếu và niềm yêu thích đặc biệt với môn tiếng Anh. Cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của em đều khá tốt, trôi chảy so với các bạn trong lớp. Ở nhà, em chủ yếu tự học, tranh thủ học thêm tiếng Anh qua ti vi và mạng internet để nâng cao khả năng sử dụng ngôn từ. Nhờ chăm chỉ học hành, nhiều năm liền, Thảo đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm học vừa qua, em đoạt giải Nhì giao lưu học sinh giỏi cấp phường môn Tiếng Anh.

Thảo chia sẻ: “Em ước mơ sau này trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Xa hơn nữa, em mong muốn có điều kiện sửa lại ngôi nhà cho gia đình và đưa bố mẹ đi du lịch. Bố mẹ em chưa từng được đi chơi xa”.

Em Lê Thanh Thảo trong giờ học ở lớp.

Vượt qua mất mát, viết tiếp ước mơ

Nếu như Lê Thanh Thảo nỗ lực vượt khó để viết tiếp ước mơ trên ghế nhà trường thì Nguyễn Thị Linh, xã Thường Xuân lại chọn con chữ làm điểm tựa sau những mất mát quá lớn.

Năm Linh chưa đầy 18 tuổi, bố em mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Chỉ 6 tháng sau, mẹ em cũng lâm bệnh nặng và không qua khỏi. Các chị gái đã lập gia đình nên căn nhà nhỏ còn lại một mình em, chông chênh đối diện với cuộc sống.

Những năm còn bố mẹ, Linh đã sớm biết phụ giúp gia đình. Ngoài giờ học, em chăn bò, nuôi lợn, làm việc nhà và tranh thủ học bài. Khi bố mất, mẹ lâm bệnh, Linh chăm sóc mẹ ân cần, chu đáo. Khi mẹ qua đời, em không cho phép mình buông xuôi và chọn việc học để bước tiếp. Em thức khuya, dậy sớm, tự lo việc nhà rồi đến trường và kiên trì với mục tiêu đã chọn.

Những nỗ lực bền bỉ đã được đền đáp. Em đoạt giải Nhì môn Địa lý cấp tỉnh. Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2022, em đạt 28,75 điểm và trúng tuyển vào Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Thị Linh nhiệt tình tham gia hoạt động tình nguyện.

Những năm học đại học, em vẫn giữ tinh thần học tập nghiêm túc, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp. Em đạt GPA 3,63/4; nhận học bổng đồng hành Vingroup năm 2025; đoạt giải Ba nghiên cứu khoa học cấp trường; có 2 bài báo đăng trên Tạp chí Tâm lý Giáo dục và 3 bài báo đăng trong kỷ yếu các hội thảo khoa học cấp trường, cấp khoa. Em đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở”, giải Nhì “Đại sứ văn hóa đọc” và giải Ba “Khoảnh khắc thanh niên”.

Linh chia sẻ: “Em vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và nhận dạy hợp đồng tại một trường học ở TP Hà Nội. Thời gian tới, em dự định học lên thạc sĩ, đồng thời tiếp tục nỗ lực học tập, trau dồi chuyên môn và hoàn thiện bản thân”.

Em Nguyễn Thị Linh, xã Thường Xuân nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc tại Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê Thanh Thảo và Nguyễn Thị Linh, mỗi người có một hoàn cảnh, một hành trình khác nhau, nhưng điểm chung là không đầu hàng trước những khó khăn, mất mát. Chính nghị lực và sự bền bỉ đã giúp họ vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. Hành trình ấy không chỉ mở ra tương lai cho mỗi người, mà còn lan tỏa niềm tin và động lực sống tích cực đến những người xung quanh.