Trường chuyên Trần Phú Hải Phòng thiếu hơn 3.100 cuốn sách giáo khoa

Trường chuyên thiếu sách

Chị H.T.L (54 tuổi, ở phường Hải An) cho biết, con gái chị học chuyên Toán tại Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Trường THPT chuyên Trần Phú là một trong hai trường chuyên ở Hải Phòng, có bề dày thành tích bậc nhất thành phố cảng. Hằng năm, nhiều học sinh trường tham gia đội tuyển học sinh giỏi và đạt được nhiều thành tích cao cấp quốc gia, quốc tế.

Gần một tháng sau lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, đến nay con gái chị vẫn thiếu nhiều đầu sách giáo khoa. Tương tự, nhiều bạn cùng lớp con chị và nhiều học sinh cùng trường cũng bị thiếu nhiều đầu sách. Nhiều phụ huynh chủ động phô tô sách giáo khoa những bài đầu năm phục vụ các con kịp thời theo chương trình dạy và học.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Phú cho biết, tính đến 3/10, toàn trường hiện còn 861 học sinh thiếu ít nhất một cuốn sách giáo khoa. Toàn trường hiện còn thiếu hơn 3.100 cuốn sách các loại.

Trong đó, khối 10, có 177/630 học sinh còn thiếu tổng số 386 cuốn chủ yếu ở các môn phụ như: Giáo dục thể chất, Địa lý, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ Thuật.

Trường THPT chuyên Trần Phú, TP Hải Phòng.

Khối 11, 517/628 học sinh còn thiếu ít nhất một cuốn. Cả khối 11 còn thiếu tổng số 2.305 cuốn sách giáo khoa ở nhiều môn: 247 cuốn sách Toán (tập 1, tập 2); 247 cuốn sách Ngữ văn (tập 1, tập 2).

Học sinh khối 11 cũng thiếu nhiều đầu sách như: Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, sách chuyên đề (Toán, Lý, Hóa, Tin, Văn, Địa, Tin)...

Khối 12, có 167/626 học sinh thiếu ít nhất một cuốn sách. Toàn khối còn thiếu 494 cuốn sách, trọng tâm: Ngữ văn (tập 1); Tin học, Công nghệ, Mỹ thuật, chuyên đề Toán – Văn – Sử, Giáo dục thể chất...

Phô tô sách cho học sinh

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, nhà trường thường xuyên cập nhật và liên hệ với đơn vị phân phối sách. Trong thời gian chờ đợi sách giáo khoa, nhà trường và phụ huynh phô tô một số bài học đầu để học sinh sử dụng, phục vụ việc học theo chương trình giảng dạy.

Tương tự, nhiều trường THPT, THCS, tiểu học trên địa bàn thành thành phố Hải Phòng cũng thiếu nhiều đầu sách giáo khoa.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, năm học 2026-2027, toàn thành phố có nhu cầu sách giáo khoa khoảng 11,4 triệu bản cho 860.000 học sinh.

Tính đến hết tháng 9, toàn thành phố còn thiếu khoảng 85.000 bản (chiếm tỷ lệ 0,75%). Hiện tại, nhà xuất bản vẫn đang liên tục chuyển sách giáo khoa mới về bổ sung cho trường học các cấp.

Học sinh Hải Phòng phô tô sách để phục vụ việc học dịp đầu năm,

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT Hải Phòng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu sách như: in ấn và cung ứng, đăng ký mua sách. Nhiều gia đình không đăng ký mua tại trường mà tự mua tại các nhà sách, khi không mua được thì quay lại đăng ký tại nhà trường nên việc bổ sung bị chậm.

Việc thiếu sách giáo khoa khiến học sinh khó khăn trong học tập, phụ huynh mệt mỏi, lo lắng. Thậm chí, có tình trạng trục lợi, gom sách giáo khoa để bán với giá cao hơn.

Trước thực trạng trên, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có Báo cáo số lượng cụ thể. Đồng thời, tích cực phối hợp với đơn vị cung ứng sớm có đủ nguồn cung. Sở cũng yêu cầu các trường hướng dẫn phụ huynh khai thác sử dụng hiệu quả sách điện tử qua định dạng PDF miễn phí mà nhà xuất bản cung cấp. Đồng thời, vận động phụ huynh cho mượn hoặc hỗ trợ các bộ sách dư thừa trong cộng đồng phụ huynh.