Bắc Ninh: Khẩn trương tổ chức bán trú an toàn, phù hợp cho học sinh

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, đến ngày 2/10, toàn thành phố có 266 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường liên cấp và trung học phổ thông (có nhu cầu) đã tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Tuy nhiên, còn 46 trường có nhu cầu nhưng chưa tổ chức bán trú.

Học sinh ăn bán trú tại Trường Tiểu học Tiên Du (phường Tiên Du).

Những trường này tập trung tại một số địa bàn có nhu cầu bán trú lớn như phường Kinh Bắc và phường Võ Cường. Một số trường có số lượng học sinh rất đông, như Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản khoảng 3.500 học sinh có nhu cầu ăn bán trú, Trường Tiểu học Võ Cường khoảng 2.800 học sinh, Trường Tiểu học Tiền An khoảng 2.400 học sinh, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám khoảng 1.700 học sinh...

Trong Công văn 11048/UBND-KGVX, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý về nhu cầu, điều kiện và tình hình tổ chức bán trú; đồng thời làm rõ trách nhiệm đối với những trường đã có kế hoạch nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chưa đầy đủ.

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản - phường Kinh Bắc, khoảng 3.500 học sinh có nhu cầu ăn bán trú.

Trên cơ sở điều kiện thực tế, các địa phương phải xây dựng phương án cụ thể, khả thi để tổ chức bán trú, bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng nhà trường, không để xảy ra tình trạng chậm triển khai, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với những trường chưa đủ điều kiện tổ chức bếp ăn tại chỗ, UBND thành phố yêu cầu khẩn trương lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn theo đúng quy định. Việc lựa chọn phải bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn thực phẩm, chất lượng và dinh dưỡng của bữa ăn.

Theo kế hoạch, chiều 4/10/2026, UBND phường Kinh Bắc họp với các bộ phận chức năng và lãnh đạo các nhà trường khẩn trương tìm giải pháp sớm mở lại bếp ăn bán trú đáp ứng nhu cầu chính đáng của phụ huynh và học sinh.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng chậm triển khai, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường rà soát tình hình tổ chức bán trú tại các cơ sở giáo dục; lập danh sách các trường đã tổ chức và các trường có kế hoạch nhưng chưa triển khai, đồng thời xác định rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú tại 1 trường tiểu học của phường Bắc Giang. Ảnh tư liệu.

Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng đối với bữa ăn bán trú; kiểm soát nguy cơ trong các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và sử dụng thực phẩm tại trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp tình hình tổ chức bán trú trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền được yêu cầu kịp thời báo cáo để xem xét, chỉ đạo.