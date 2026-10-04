Nữ sinh Ninh Bình lựa chọn tự học theo cách riêng, trở thành thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh

Giải Nhì Lịch sử và những ngày không chắc mình sẽ đi đến đâu

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Diệu Linh đạt 9,5 điểm môn Ngữ văn. Cô vô cùng bất ngờ với kết quả này. Văn chương là môn Linh yêu thích vì những trang sách giúp cô hiểu thêm về cuộc sống và chính mình.

“Trong những trang sách, mình thấy được nhiều điều mới mẻ của cuộc sống, cảm nhận thế gian rộng lớn và đẹp đẽ đến nhường nào. Văn chương dạy mình biết sống tốt đẹp, tử tế hơn và hiểu chính mình nhiều hơn”, Linh chia sẻ.

Nguyễn Diệu Linh, cựu học sinh trường THPT A Phủ Lý, trở thành thủ khoa đầu vào ngành Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội).

Thành tích khiến Linh tự hào nhất lại là đoạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi Lịch sử cấp Tỉnh, năm lớp 11. Quãng thời gian chuẩn bị cho kỳ thi có nhiều lo lắng, xen lẫn mệt mỏi. Khi nhận kết quả, cô cảm thấy những nỗ lực của mình đã được ghi nhận.

“Kết thúc là niềm hạnh phúc, khi mình nhận được kết quả xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Hành trình ấy để lại trong mình nhiều lắng đọng”, Linh nói.

Trên hành trình học tập, Linh từng gặp những lần điểm số thấp hơn kỳ vọng. Có buổi, cô ngồi trước bàn học trong cảm giác trống rỗng, không biết nên bắt đầu từ đâu hay bước tiếp như thế nào. Cô chọn tạm gác lại mọi thứ, dành thời gian suy nghĩ và lắng nghe bản thân.

Linh nhìn lại những gì đã qua, chấp nhận thiếu sót rồi mới quay lại với mục tiêu. “Từ khoảng lặng ấy, mình tìm thấy một nguồn động lực mới để tiếp tục bước đi”, cô kể.

Tự học theo nhịp riêng, bước vào lựa chọn mới

Linh thường tự nghiên cứu bài ở nhà trước khi đến lớp. Cô thích cách học này vì nó giúp rèn tư duy, khả năng phân tích và chọn lọc thông tin, đồng thời giúp cô chủ động hơn về thời gian.

Lịch học của Linh không theo một khung giờ cố định. Có lúc cô nghỉ, đi quanh nhà, xem phim hoặc nghe nhạc, cũng có lúc ngồi học đến quên thời gian.

“Mình nghĩ, khi học, chúng ta cũng cần lắng nghe tiếng nói bên trong. Không phải lúc nào cũng phải gò bó, ép mình cố sức học để chứng minh đã cố gắng rất nhiều, chỉ cần học đủ nhưng có chất lượng”, Linh nói.

Kết quả xét tuyển khối C03 của Linh là 27,34 điểm, gồm Toán 8,5, Ngữ văn 9,5, Lịch sử 9,25 và điểm ưu tiên khu vực 2. Cô cũng là thủ khoa đầu ra khối C03 của trường THPT A Phủ Lý. Khi biết mình là thủ khoa đầu vào ngành Quản trị Kinh doanh, Linh bất ngờ vì trước đó, cô cảm thấy không tự tin.

Diệu Linh lựa chọn cách học linh hoạt, chủ động tự nghiên cứu bài và điều chỉnh nhịp học theo trạng thái của bản thân.

Người đầu tiên Linh báo tin là bố mẹ. Cô nghĩ, niềm vui và sự tự hào của họ, có lẽ cũng lớn như cảm xúc của mình.

Quản trị Kinh doanh không phải lựa chọn đầu tiên của Linh. Cô đã đứng giữa nhiều hướng đi và tự hỏi con đường nào phù hợp nhất. Cuối cùng, cô chọn ngành học tại trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), vì tin vào môi trường năng động, nơi mình có thể mở rộng quan hệ, trải nghiệm thực tế và chủ động khám phá điều mới.

Linh nhớ một câu nói: “Khi đứng trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời, điều quan trọng không phải là lựa chọn nào tốt nhất, mà là hãy biến lựa chọn của mình thành lựa chọn tốt nhất". Cô muốn dùng hành trình sắp tới để chứng minh quyết định hôm nay xứng đáng với niềm tin mình đã đặt vào nó.

Bước vào đại học, Linh mong mình tự tin, mạnh mẽ hơn và dám bước khỏi vùng an toàn để đón nhận trải nghiệm mới. Trong năm đầu tiên, mục tiêu của cô là học tập tốt và cải thiện ngoại ngữ để mở rộng cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển bản thân, giữ những giá trị mình tin tưởng.

Ảnh: NVCC