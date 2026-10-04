Yên Hòa: Khánh thành 3 cơ sở giáo dục chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố, lãnh đạo địa phương, các thế hệ thầy cô giáo và đông đảo học sinh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu trường THCS Trung Hòa. Ảnh: Vân Nhi

Các dự án trên đã được UBND quận Cầu Giấy trước đây giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận làm chủ đầu tư. Sau khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các dự án được UBND thành phố Hà Nội chuyển giao cho UBND phường Yên Hòa làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường được giao trực tiếp quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thi công.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố, lãnh đạo phường Yên Hòa tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu trường THCS Trung Hòa. Ảnh: Vân Nhi

Quy mô đầu tư của cả 3 công trình đều được thực hiện bài bản, đồng bộ với tổng kinh phí lên tới hơn 513 tỷ đồng. Cụ thể, dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trung Hòa được xây dựng trên diện tích khoảng 7.486m2, gồm khối nhà chính 4 tầng nổi, 1 tầng hầm với 15 lớp học, hệ thống phòng hiệu bộ, phòng chức năng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ với tổng mức đầu tư 151,395 tỷ đồng.

Trường THCS Trung Hòa được đầu tư trên khuôn viên 7.432m2, quy mô 4 tầng nổi, 1 tầng hầm, 32 phòng học cùng đầy đủ phân khu chức năng đạt chuẩn quốc gia với kinh phí 178,215 tỷ đồng.

Dự án xây mới Trường THPT Hoàng Quán Chi có diện tích 5.962,3m2, cao 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, trang bị 15 phòng học tiêu chuẩn và hệ thống trang thiết bị dạy học hiện đại với tổng mức đầu tư 183,5 tỷ đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Vân Nhi

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, với tư cách một cựu học sinh của Trường THCS Trung Hòa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã bày tỏ xúc động sâu sắc khi trở lại mái trường xưa gắn liền với bao kỷ niệm tuổi thơ. Phó Chủ tịch Quốc hội nhớ lại giai đoạn Trung Hòa còn là một vùng quê nhiều gian khó, trường lớp thiếu thốn, chính sự tận tụy, nghiêm khắc và tình yêu thương bao la của các thầy cô giáo năm xưa đã thắp sáng ngọn lửa tri thức, bồi đắp nhân cách và chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học trò trưởng thành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành 3 cơ sở giáo dục. Ảnh: Vân Nhi

Tận mắt chứng kiến sự đổi thay của quê hương với những ngôi trường mới khang trang, bề thế, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự tin tưởng tập thể cán bộ quản lý, giáo viên sẽ không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm để bồi dưỡng nên những công dân phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ.

Bày tỏ tình cảm ấm áp tới các thế hệ đàn em, đồng chí Nguyễn Thị Hồng ân cần căn dặn các học sinh nỗ lực rèn đức luyện tài, trân trọng, gìn giữ cơ sở vật chất mới và tự tin nuôi dưỡng hoài bão lớn để mai này đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm tại trường THCS Trung Hòa. Ảnh: Vân Nhi

Đại diện cho đơn vị chủ đầu tư, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa Trịnh Thị Dung khẳng định, 3 công trình là thành quả kết tinh từ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thành phố, sự chuẩn bị của quận Cầu Giấy trước đây và tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt bậc của các đơn vị chuyên môn, nhà thầu thi công trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn và yêu cầu tiến độ khắt khe. Việc chuyển giao sang mô hình chính quyền hai cấp đòi hỏi chính quyền phường phải quyết liệt hơn trong công tác quản lý, giám sát để công trình về đích đúng hẹn, bảo đảm tuyệt đối chất lượng kỹ - mỹ thuật.

Trường THCS Trung Hòa, một trong 3 cơ sở được cắt băng chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Vân Nhi

Nhấn mạnh việc khánh thành chỉ là bước khởi đầu, đồng chí Trịnh Thị Dung đề nghị Ban Giám hiệu các nhà trường sau khi tiếp nhận bàn giao cần nhanh chóng ổn định nền nếp, khai thác trang thiết bị đúng công năng, an toàn, tiết kiệm và bền vững. Chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để thầy và trò cả 3 trường thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, gặt hái nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2026 – 2027 và các giai đoạn tiếp theo.

Lễ khánh thành khép lại trong niềm hân hoan của nhân dân địa phương. Các công trình giáo dục hoàn thành không chỉ tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan đô thị, mà còn là cam kết mạnh mẽ cho tương lai, mở ra không gian ươm mầm tri thức lý tưởng để thế hệ trẻ vững bước trưởng thành, cống hiến cho Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.