Không quy định tổ chức hội giảng cấp quốc gia giáo dục nghề nghiệp

Hội giảng theo hướng phát triển năng lực chuyên môn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa phương pháp dạy học hiệu quả. Ảnh: CĐN

Khác với mô hình tổ chức hội giảng theo nhiều cấp quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH, dự thảo Thông tư không quy định hội giảng cấp quốc gia.

Dự thảo tập trung quy định các hình thức tổ chức phù hợp với nhu cầu thực tế, gồm: Hội giảng cấp cơ sở do cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp chủ động quyết định và hội giảng theo ngành, nhóm ngành, nghề hoặc lĩnh vực chuyên môn do hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tổ chức.

Theo dự thảo, nhà giáo tham gia hội giảng trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với nhu cầu phát triển chuyên môn và điều kiện thực tế. Dự thảo không quy định chỉ tiêu bắt buộc về số lượng nhà giáo tham gia hoặc chỉ tiêu thành tích đối với nhà giáo và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Dự thảo không đặt ra thủ tục để nhà giáo đề nghị cơ quan quản lý nhà nước công nhận hoặc công nhận lại kết quả hội giảng. Việc ghi nhận kết quả được thực hiện theo quy định tổ chức hội giảng của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc hiệp hội nghề nghiệp, phù hợp với quy định của Thông tư và pháp luật có liên quan.

Kết quả hội giảng không mặc nhiên được quy đổi thành tiêu chuẩn chức danh, điều kiện bổ nhiệm, thăng hạng hoặc các điều kiện pháp lý khác nếu pháp luật chuyên ngành không quy định.