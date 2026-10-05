Hà Nội bắn 900 giàn pháo hoa trên mặt hồ Tây chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương thông tin về các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Đình Hiệp

Chánh văn phòng, Người phát ngôn UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết chủ trì họp báo. Đồng chủ trì họp báo có Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương; Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Anh; Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Thu Hằng cùng đại diện các đơn vị liên quan của thành phố.

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc

UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III năm 2026. Ảnh: Đình Hiệp

Tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2026), UBND thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc tại nhiều không gian văn hóa, di sản trên địa bàn. Các hoạt động diễn ra từ cuối tháng 9, cao điểm trong tháng 10-2026, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di sản, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Mở đầu chuỗi hoạt động, từ ngày 1 đến 4-10, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm diễn ra Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”. Từ ngày 3 đến 4-10, tại không gian Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước hồ Tây (trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, phường Tây Hồ) diễn ra Giải Bơi chải Thuyền rồng - Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026, quy tụ gần 900 vận động viên đến từ các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố và các câu lạc bộ.

Trong tháng 10, hai sự kiện được chờ đón là Festival Thu Hà Nội năm 2026, diễn ra từ ngày 16 đến 18-10, và Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11-10, mang đến những trải nghiệm phong phú cho người dân và du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đáng chú ý, thành phố tổ chức hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Nhà hát Hồ Gươm trong các ngày 9 và 10-10, kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa với ngôn ngữ trình diễn hiện đại.

Ngày 9-10, chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng được tổ chức theo hình thức bán vé, hướng tới trở thành một sự kiện âm nhạc quốc tế, quy tụ những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, đồng thời kết nối tinh hoa âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Ngày 10-10, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản Giao hưởng Hà Nội” được tổ chức chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Chương trình được kiến tạo như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội. Những tác phẩm âm nhạc kinh điển và các sáng tác tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam được kết hợp với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tạo nên hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ mùa Thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng trong tối 10-10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026). Chương trình tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ; qua đó tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến vì bình yên của Thủ đô, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống trong các thế hệ hôm nay.

Trong dịp này, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố lựa chọn nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách. Vào 20h các ngày thứ sáu, thứ bảy từ ngày 2 đến 31-10, Nhà hát Kịch, Nhà hát Chèo và Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn các chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, với nhiều tác phẩm sáng tạo mới như vở kịch “Huyền tích Hồ Gươm”, chương trình “Nét duyên chèo Hà Thành”, vở chèo “Quan Âm Thị Kính” và vở cải lương “Người con gái Hà Thành”.

Cùng với đó, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại khu vực trung tâm và các xã, phường, đưa không khí ngày hội đến gần hơn với người dân và du khách. Trong tối 9 và 10-10, các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng loạt tổ chức các chương trình biểu diễn tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu và các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai và Hương Sơn.

Ngoài các chương trình biểu diễn trực tiếp, thành phố tổ chức 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu phim tại các rạp trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm.

Đa dạng sản phẩm du lịch, điểm nhấn pháo hoa hồ Tây

Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm (34 trận địa) từ 0h đến 0h15 ngày 17-2 (mùng 1 Tết). Ảnh: PV

Cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Hà Nội xây dựng và tổ chức nhiều chương trình, sự kiện và sản phẩm du lịch mới, phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan, trải nghiệm của nhân dân và du khách.

Điểm nhấn là việc xây dựng và giới thiệu 72 gợi ý hành trình tour khám phá Hà Nội, gắn với dấu mốc kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các hành trình khai thác những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, di sản, kiến trúc, làng nghề, ẩm thực và không gian sáng tạo của Thủ đô; được thiết kế đa dạng, kết nối các điểm đến tiêu biểu, di tích lịch sử - văn hóa, khu phố, làng nghề và các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng.

Thông qua các hành trình, thành phố hướng tới tạo điểm nhấn, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong dịp kỷ niệm.

Cùng với đó, nền tảng du lịch thông minh HanoiGo được hoàn thiện và ra mắt, tích hợp hệ thống thông tin về điểm đến, di tích, danh thắng, làng nghề, cơ sở dịch vụ, sản phẩm và hành trình du lịch trên địa bàn thành phố. Nền tảng cung cấp thông tin trực quan, thuận tiện, hỗ trợ người dân và du khách tìm kiếm, lựa chọn, trải nghiệm các sản phẩm du lịch, đồng thời góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá hình ảnh và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý III năm 2026. Ảnh: Đình Hiệp

Từ ngày 9 đến 11-10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức sự kiện với chủ đề “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”, gắn với Khu Nghi lễ thờ Tổ hướng về nguồn cội, tri ân công đức các vua Hùng. Chương trình gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm, tham quan, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa truyền thống tại “ngôi nhà chung”, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Các di tích cấp thành phố tiếp tục duy trì mở cửa đón khách tham quan, du lịch và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tìm hiểu lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh Thủ đô, phục vụ nhân dân và du khách.

Đặc biệt, tối 10-10, khu vực hồ Tây sẽ trở thành một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm với màn trình diễn pháo hoa. Với lợi thế không gian mặt nước rộng, tầm quan sát thoáng và phạm vi quan sát lớn, khu vực hồ Tây hứa hẹn mang đến cho người xem những màn trình diễn rực rỡ.

Màn bắn pháo hoa tại hồ Tây sử dụng pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật, với 900 giàn pháo được bố trí trên mặt nước hồ Tây. Hiệu ứng pháo hoa kết hợp với âm nhạc tạo nên không gian trình diễn ánh sáng nhiều màu sắc.

Tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, thành phố cũng tổ chức một trận địa bắn pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp và hỏa thuật, với 350 giàn pháo bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm.

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến trong 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 10-10-2026, góp phần tạo điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.