Chiến dịch 500 ngày đêm: Bàn giao hơn 15.400 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lễ dâng hương, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ do Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với Quân khu 9, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau tổ chức.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy - Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 9 chủ trì lễ dâng hương.

Đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại lễ tiếp nhận, bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ở sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Tại lễ dâng hương, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương, đất nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính liệt sĩ được xác định chính xác là thêm một gia đình được đón người thân trở về, thêm một nỗi buồn được sẻ chia và thêm một phần lịch sử được giữ gìn trọn vẹn.

Theo Quân chủng Phòng không - Không quân, đối với đơn vị, mỗi chuyến bay trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ vận chuyển. Những chuyến bay đưa mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ lại càng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi phía sau mỗi mẫu sinh phẩm là một câu chuyện, một số phận và sự mong mỏi, khắc khoải của thân nhân các liệt sĩ đã chờ đợi suốt hàng chục năm để tìm lại tên tuổi, quê hương cho người thân của mình.

Cán bộ, chiến sĩ chuyển các thùng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng để vận chuyển tới Viện Pháp y Quân đội, phục vụ giám định ADN. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Quân chủng Phòng không - Không quân đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức vận chuyển, tiếp nhận và bàn giao các mẫu sinh phẩm, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, chính xác và chu đáo. Từ khâu tổ chức vận chuyển đến tiếp nhận, bàn giao, mọi công việc đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chu đáo nhất và trang trọng nhất.

Đó cũng là sự cụ thể hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân đối với các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân các liệt sĩ.