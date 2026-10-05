Trải nghiệm đáng nhớ của MC Đan Lê cùng gia đình giữa thiên nhiên Thụy Sĩ

Đan Lê trên trang cá nhân đã hạnh phúc chia sẻ mẹ và em gái của mình trong chuyến du lịch ở Thụy Sĩ. Cô cho biết, khoảng 6-7 năm trở lại đây, sở thích du lịch của cô đã có nhiều thay đổi. Thay vì dành phần lớn thời gian khám phá những thành phố lớn như trước, cô muốn trải nghiệm nhiều hơn tại các ngôi làng, núi non và những khu rừng. Trong chuyến đi Thụy Sĩ lần này, nữ MC chỉ dành một ngày tham quan Zurich, thời gian còn lại để khám phá thiên nhiên. Cô chọn Interlaken làm nơi lưu trú, từ đó di chuyển đến những địa điểm nổi tiếng xung quanh.

Một trong những nơi Đan Lê mong muốn ghé thăm nhất là hồ Oeschinensee ở Kandersteg. Cô cho biết mình đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của hồ ngay từ khi nhìn thấy những bức ảnh trên mạng.

Để có một ngày khám phá trọn vẹn, cô thức dậy từ 6 giờ sáng, ăn sáng rồi ra ga lên tàu lúc 7 giờ. Từ Interlaken đến Kandersteg, du khách cần đổi tàu một lần tại Spiez. Theo nữ MC, việc tranh thủ ngủ thêm trên tàu khiến hành trình dậy sớm trở nên khá dễ chịu.

Từ trải nghiệm cá nhân, Đan Lê gợi ý du khách có thể chuẩn bị bánh mì và đồ ăn mua ở siêu thị từ tối hôm trước nếu khách sạn không phục vụ bữa sáng. Tàu ở Thụy Sĩ chạy êm, sạch sẽ, rộng rãi, nhiều chỗ ngồi có bàn nên khá thuận tiện để ăn uống trên đường đi.

Tuy nhiên, cô lưu ý mọi người nên chọn những món gọn nhẹ, tránh đồ ăn có mùi quá nồng để không ảnh hưởng đến hành khách xung quanh. Sau khi ăn, du khách cũng nên giữ lại những chiếc túi còn sạch để tái sử dụng khi cần, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm chi phí vì nhiều siêu thị tính tiền túi riêng.

Đến Kandersteg, Đan Lê cùng gia đình đi bộ khoảng 15 phút để tới ga cáp treo. Sau khi lên ga trên núi, họ tiếp tục đi bộ khoảng 25-30 phút mới đến hồ. Theo cô, cung đường này tương đối dễ đi, phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ, thậm chí có thể di chuyển bằng xe nôi. Với những người muốn trekking lên cao hơn, nữ MC khuyên nên chuẩn bị giày thể thao phù hợp và lựa chọn tuyến đường theo thể lực của bản thân.

Khi hồ Oeschinensee hiện ra trước mắt, Đan Lê không khỏi choáng ngợp trước làn nước xanh ngọc nằm giữa những vách núi cao. Khung cảnh ấy khiến cô hiểu rõ hơn lý do bản thân ngày càng yêu thích những chuyến đi hòa mình vào thiên nhiên. Với cô, chỉ cần đi bộ, ngắm cảnh và tìm một chỗ ngồi thư giãn bên hồ cũng đủ khiến thời gian trôi qua nhanh chóng.

Đan Lê cũng tìm hiểu về địa danh này và cho biết hồ Oeschinensee nằm ở độ cao gần 1.600 m, thuộc vùng Di sản thiên nhiên thế giới UNESCO Swiss Alps Jungfrau–Aletsch. Hồ có diện tích khoảng 1,1 km², sâu khoảng 56 m và được hình thành sau một vụ sạt lở lớn. Đá từ trên núi đổ xuống chắn đường thoát nước của thung lũng, khiến nước tích tụ qua thời gian.

Điều khiến nữ MC tò mò nhất là màu nước xanh ngọc đặc trưng của hồ. Cô tìm hiểu và biết rằng nước tan từ các sông băng xung quanh mang theo những hạt đá cực mịn, thường được gọi là bột đá băng hà. Các hạt này lơ lửng trong nước, làm tán xạ ánh sáng và tạo nên sắc xanh đặc biệt. Tùy thuộc vào ánh sáng và góc nhìn, màu nước lại có sự thay đổi. Vì thế, trong lúc đi dạo quanh hồ, Đan Lê nhiều lần bất ngờ trước những góc cảnh mới đẹp hơn những gì cô vừa nhìn thấy trước đó. Đến giờ ăn trưa, thay vì lựa chọn nhà hàng hay quầy bán đồ ăn quanh hồ, Đan Lê chuẩn bị sẵn bánh mì kẹp, trái cây, các loại hạt và nước uống. Cô cùng những người thân tìm một tảng đá lớn bên hồ, trải khăn rồi ngồi ăn giữa khung cảnh núi non. Nữ MC thích cảm giác được thong thả thưởng thức bữa ăn, không phải xếp hàng hay vội vàng tìm chỗ ngồi. Với cô, một bữa trưa đơn giản mua từ siêu thị cũng trở nên đáng nhớ khi được thưởng thức giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Sau khi nghỉ ngơi, Đan Lê cùng em gái tiếp tục trekking lên cao hơn. Do đoạn đường dốc và khó đi, mẹ cô quyết định ngồi lại chờ. Hai chị em tập trung bước tiếp trên con đường dốc, đến khi ngẩng đầu nhìn xuống mới thấy toàn cảnh lòng hồ xanh ngắt trải rộng phía dưới. Nữ MC ví khung cảnh ấy như một viên ngọc bích nằm giữa những vách núi sâu hun hút. Với cô, khoảnh khắc đó khiến mọi công sức đi bộ lên cao đều trở nên xứng đáng.Khoảng 14 giờ, Đan Lê cùng gia đình quay lại ga cáp treo, xuống Kandersteg rồi lên tàu trở về Interlaken. Cô muốn kết thúc hành trình sớm để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến khám phá vào ngày hôm sau. Qua trải nghiệm tại Thụy Sĩ, nữ MC nhận thấy các ngôi làng ở đây rất đẹp nhưng khá vắng vẻ, đặc biệt khi đi ra khỏi khu vực trung tâm. Nhiều đoạn đường gần như không có người qua lại, trong khi phần lớn hàng quán tại những nơi cô ghé thăm chỉ mở cửa khoảng từ 10 giờ đến 17 giờ. Vì vậy, nếu muốn du lịch thong thả và chủ động về thời gian, du khách nên chuẩn bị kỹ đồ dùng cũng như thức ăn.

Đan Lê là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, cô được yêu mến khi dẫn chương trình Dự báo thời tiết trên VTV. Với ngoại hình sáng, giọng nói truyền cảm và phong cách dẫn tự nhiên, cô nhanh chóng trở thành một trong những MC được khán giả yêu thích. Không dừng lại ở lĩnh vực truyền hình, Đan Lê còn lấn sân sang diễn xuất. Cô tham gia nhiều bộ phim như: Cầu vồng tình yêu, Ba đám cưới một đời chồng, Người phán xử và một số dự án truyền hình khác.