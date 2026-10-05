Khán giả phản ứng khi NSND Việt Anh báo tin vui ở tuổi 68

Ở tuổi 68, NSND Việt Anh tiếp tục khiến khán giả thích thú khi chia sẻ một tin vui liên quan đến sân khấu. Sau thời gian xuất hiện chủ yếu trong các dự án phim ảnh, nam nghệ sĩ cho biết ông đang trở lại tập luyện cho một vở diễn mới.

Trên trang cá nhân, NSND Việt Anh đăng tải hình ảnh trong buổi tập cùng ê-kíp. Nam nghệ sĩ thực hiện nghi thức dâng hương trước giờ làm việc, thể hiện sự trân trọng đối với sân khấu và công việc mà ông đã gắn bó trong nhiều năm. Kèm theo hình ảnh, NSND Việt Anh chia sẻ niềm vui khi một lần nữa có cơ hội tập tuồng để trở lại sàn diễn. Nam nghệ sĩ đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đồng hành và bày tỏ mong muốn hoàn thành tốt vai diễn lần này.

NSND Việt Anh dâng hương trước giờ làm việc. Ảnh: FBNV

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Bên dưới bài đăng, nhiều người gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự háo hức chờ đợi ngày vở diễn ra mắt. Không ít khán giả còn gọi NSND Việt Anh là “thầy”, “anh trai”, cho thấy tình cảm thân thiết mà công chúng dành cho nam nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Đáng chú ý, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và Lê Giang cũng để lại tương tác thể hiện sự ủng hộ dành cho NSND Việt Anh. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè cùng khán giả đồng loạt gửi lời chúc, mong nam nghệ sĩ có một vai diễn ấn tượng và vở diễn đạt thành công.

Trước sự yêu mến của mọi người, NSND Việt Anh cũng dành thời gian phản hồi, gửi lời cảm ơn đến những lời động viên. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân mong nhận được sự đón nhận của khán giả, đồng thời hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ những người đồng hành trong quá trình thực hiện vở diễn.

Hình ảnh NSND Việt Anh tập luyện cho vở tuồng sắp tới. Ảnh: FBNV

Hiện NSND Việt Anh chưa công bố tên vở kịch, vai diễn cũng như thời điểm chính thức công diễn. Tuy nhiên, việc nam nghệ sĩ trở lại sân khấu đã đủ khiến nhiều khán giả mong chờ. Một số người còn chủ động hỏi thông tin về vở diễn và bày tỏ mong muốn được trực tiếp đến xem.

NSND Việt Anh là gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Nam, đồng thời có nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Ông được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2001 và NSND năm 2019.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên, sân khấu giữ vị trí đặc biệt với NSND Việt Anh. Bên cạnh những vai diễn trên màn ảnh, ông từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm sân khấu và dành thời gian truyền đạt kinh nghiệm diễn xuất cho thế hệ trẻ.

Ở tuổi 68, việc tiếp tục trở lại sàn diễn cho thấy NSND Việt Anh vẫn giữ niềm đam mê với nghề. Với sự ủng hộ từ đồng nghiệp và khán giả, tin vui lần này đang nhận được nhiều sự kỳ vọng trước khi thông tin chính thức về vở diễn được công bố.