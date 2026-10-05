(Video) Gìn giữ ký ức về người nữ Anh hùng
Có những con người dù cuộc đời ngắn ngủi vẫn để lại dấu ấn được các thế hệ nhắc nhớ. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc là một người như thế.
Cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và sự hy sinh của người nữ Anh hùng được tái hiện trong cuốn sách Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang, do Nhà xuất bản Công an nhân dân tổ chức biên tập, xuất bản; Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn làm chủ biên. 500 cuốn sách vừa được trao tặng tỉnh Hưng Yên, bổ sung nguồn tư liệu cho Khu lưu niệm mang tên người nữ Anh hùng hy sinh khi mới 20 tuổi.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-gin-giu-ky-uc-ve-nguoi-nu-anh-hung-post992983.html