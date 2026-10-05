(Video) Gìn giữ ký ức về người nữ Anh hùng

Từ tháng 10 đến tháng 12, nhiều điểm đến ở miền Bắc bước vào mùa hoa đẹp nhất năm. Dã quỳ vàng rực Ba Vì, cúc họa mi trắng muốt giữa Hà Nội, tam giác mạch phủ hồng cao nguyên đá hay mai anh đào bung nở giữa núi rừng tạo nên những cung đường khiến du khách chỉ muốn xách ba lô lên và đi.