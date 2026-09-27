Tác giả: Melinda Frencho Gates

Ngày hôm sau

Không giống những gì công chúng mong đợi về một cuốn sách của người phụ nữ kết hôn với Bill Gates để rồi ly hôn sau 27 năm. Trong cuốn sách này, bằng những suy ngẫm, câu chuyện cuộc đời, Melinda Gates chuyển tải nhẹ nhàng mà sâu sắc về chủ đề "Chuyển đổi" - khoảnh khắc chúng ta bước ra khỏi môi trường quen thuộc và bước vào một bối cảnh mới - một không gian thường bị che phủ bởi sự bối rối, sợ hãi và do dự.

Người đồng nghiệp đặc biệt ở Microsoft

Cuộc gọi cầu cứu từ bốt điện thoại ở Seattle năm 1987 đã mở đầu cho một trong những tình bạn ý nghĩa nhất đời tôi với John Neilson.

Lần đầu tiên nhấc điện thoại gọi cho John Neilson, tôi không hề biết rằng đó lại là bước mở đầu cho một trong những tình bạn ý nghĩa nhất đời mình. Thú thật, lúc đó tôi chỉ cần có người cho đi nhờ xe thôi.

Đó là mùa xuân năm 1987, ngay sau khi tôi nhận lời vào làm ở Microsoft. Tôi vẫn đang hoàn tất chương trình MBA ở Duke, nhưng tuần đó, cả 10 thành viên trong đợt tuyển dụng của tôi đều có mặt ở Seattle để tham dự buổi định hướng.

Tôi bay xuyên nước Mỹ, thuê một chiếc xe, rồi lái đến khuôn viên Microsoft ở Redmond, Washington, nơi chúng tôi trải qua cả ngày dài trong phòng họp, lắng nghe một loạt các phó chủ tịch và trưởng bộ phận phát biểu.

Tòa nhà 92 trong khuôn viên Microsoft ở Redmond, Washington. Ảnh: Wikipedia.

Buổi gặp mặt đó tràn ngập testosterone1 - tôi là phụ nữ duy nhất trong nhóm - nhưng tôi lập tức để ý thấy vài anh chàng có vẻ rất thân thiện, đặc biệt là một người cao, gầy, tóc đỏ ngồi tận đầu bên kia bàn hội nghị, đang cố gắng hết sức để khiến mọi người cảm thấy thoải mái.

Hôm đó, sau khi cuộc họp kết thúc, tôi đi tìm căn hộ, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi tôi tông vào lề đường và làm nổ lốp chiếc xe thuê. Tôi ngồi đó, bên vệ đường nơi một thành phố xa lạ, gắng tìm phương án giải quyết. Anh chàng tóc đỏ cao kều ấy, tôi nghĩ. Anh ta thật dễ mến. Có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi. Anh ta tên gì nhỉ? John… John Neilson.

Tôi lôi ra chiếc thẻ từ có ghi số điện thoại của khách sạn Residence Inn nơi chúng tôi đang ở, lang thang quanh khu phố cho đến khi tìm thấy bốt điện thoại công cộng, và thực hiện cuộc gọi đầu tiên cho đồng nghiệp tương lai - người chẳng bao lâu sau sẽ trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi.

John, đúng là con người John, anh đồng ý ngay tức thì lái xe đến đón tôi. Rồi anh sẽ còn chứng minh hết lần này đến lần khác rằng, anh luôn là người mà ta có thể tin cậy trong những lúc khó khăn. Chúng tôi nhanh chóng cuốn vào một cuộc trò chuyện dài. Anh hào hứng kể cho tôi nghe về vị hôn thê Emmy của mình. Anh nói nhanh, và có rất nhiều điều để kể về cô ấy: Họ gặp nhau ở trung học thế nào, cô ấy hiếu kỳ ra sao, vui tính thế nào, và anh mong chờ được cưới cô đến nhường nào.

Vài tháng sau, với tấm bằng MBA mới toanh, tôi quay lại Seattle cùng mẹ để dọn vào căn hộ mới. Trong khi chờ nhận chìa khóa, hai mẹ con lại tạm trú ở Residence Inn, nơi Microsoft luôn bố trí cho khách ở. Một tối, khi chúng tôi vừa đi làm vài việc lặt vặt về, tôi tình cờ gặp John đang nắm tay một cô gái trẻ chuẩn bị ra ngoài. “John!”, tôi gọi to khắp sảnh, hào hứng khi thấy một gương mặt thân quen. Chúng tôi ôm nhau. “Và đây chắc hẳn là Emmy nổi tiếng rồi”.

Dù chỉ mới tiếp xúc chưa lâu, John đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, nên tôi rất vui khi được gặp lại và giới thiệu anh với mẹ tôi. Sau khi mỗi người rẽ mỗi ngả, mẹ quay sang tôi và nói chính xác điều tôi nghĩ: “Ôi, họ thật tuyệt”. Tôi cảm thấy mình đã có được người bạn đầu tiên trong công việc mới.

Lần tiếp theo tôi gặp John, cả hai chúng tôi đều đã chính thức làm việc tại Microsoft, và anh cùng Emmy cũng đã chính thức kết hôn. Anh đang dần khẳng định tên tuổi là một nhà điều hành được yêu mến và thành đạt, nổi tiếng với đạo đức nghề nghiệp, khiếu hài hước, và cả chuyện hình như anh chỉ sở hữu vỏn vẹn ba chiếc áo sơ mi (tất cả đều nhăn nhúm, lúc nào cũng vậy).

Mọi người thực sự rất thích làm việc dưới quyền anh. Như một thành viên trong nhóm của John từng nói với tôi: “John có một niềm tin gần như siêu phàm vào những gì chúng tôi đang làm ở công ty, và anh ấy có sức hút để giúp bạn nhìn ra tầm nhìn của anh ấy”.

Có rất nhiều ví dụ cho thấy lý do đồng nghiệp ngưỡng mộ John, nhưng đây là một trong những ví dụ tôi thích nhất: Có lần, John để mắt đến một chàng trai trẻ tài năng mà anh muốn chiêu mộ về Microsoft. Vấn đề duy nhất là chàng trai này hoàn toàn không có ý định làm việc ở đây.

Anh ta đã gần như nhận lời mời từ một công ty khác, với đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn cùng cơ hội được sống và làm việc ở Malaysia. Khi John nhất quyết mời anh bay sang Seattle để bàn về công việc, chàng trai đồng ý cho phải phép - nhưng điểm dừng chân đầu tiên của anh lại là Nordstrom để mua áo sơ mi nhiệt đới chuẩn bị cho chuyến đi Kuala Lumpur.

Chắc bạn cũng đoán được câu chuyện này kết thúc ra sao. Chỉ cần một ngày và một câu “Anh bạn à, anh phải đổi chuyến bay thôi” (John lúc nào cũng gọi người khác là “anh bạn”) là anh chàng kia đổi ý. Nhiều thập kỷ sau, anh ấy vẫn nhớ cảm giác choáng ngợp trước tầm nhìn, đam mê, khiếu hài hước của John - và việc John mời anh đến nhà dùng bữa tối do Emmy tự nấu. Chính điều đó thu hút sự chú ý của anh.

Chàng trai ấy kể lại với tôi: “Bên cạnh tất cả niềm đam mê và mục đích John mang vào công việc, anh ấy còn có sự đồng cảm và tình người”. Như John đã chứng minh ngay từ ngày anh lái xe đến cứu tôi - một người gần như xa lạ - ngoài sự thông minh xuất chúng và động lực hiếm thấy, John còn là một người tử tế hiếm hoi.

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1. testosterone: hormone nam tính.

Melinda Frencho Gates