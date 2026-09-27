5 sai lầm khi ăn và chế biến rau nhiều người mắc, có thể làm giảm dinh dưỡng

Rau xanh là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu lựa chọn, sơ chế, nấu nướng hoặc bảo quản không đúng cách, một số thói quen tưởng như vô hại có thể khiến thực phẩm giảm chất lượng hoặc làm tăng nguy cơ mất an toàn.

Rau là thành phần không thể thiếu trong một chế độ ăn đa dạng. Tuy nhiên, việc ăn nhiều rau chưa chắc đã mang lại lợi ích tối ưu nếu bỏ qua cách làm sạch và chế biến. Dưới đây là những thói quen nên hạn chế để giữ được giá trị dinh dưỡng và bảo đảm an toàn khi sử dụng.

Rau xanh cần được sơ chế và chế biến đúng cách để giữ giá trị dinh dưỡng. Ảnh minh họa

Ăn rau sống nhưng sơ chế chưa kỹ

Các loại rau dùng để ăn sống, trộn salad hoặc cuốn thường không trải qua quá trình gia nhiệt. Vì vậy, việc làm sạch trước khi ăn đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Rau tươi có thể tiếp xúc với đất, nước, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng trong quá trình gieo trồng, thu hoạch, vận chuyển và sơ chế. Nếu không được rửa đúng cách, những tác nhân này có thể theo thực phẩm vào cơ thể, làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề về đường tiêu hóa.

Khi mua rau, nên ưu tiên sản phẩm còn tươi, không dập nát và có nguồn gốc rõ ràng. Trước khi sử dụng, cần loại bỏ lá hoặc phần bị hư rồi rửa kỹ dưới vòi nước sạch. Với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc những người có nguy cơ cao mắc bệnh do thực phẩm, rau được nấu chín thường là lựa chọn an toàn hơn so với rau ăn sống.

Nấu rau quá lâu làm hao hụt dinh dưỡng

Thời gian tiếp xúc với nhiệt càng kéo dài, một số vitamin nhạy cảm với nhiệt và nước càng có nguy cơ bị hao hụt. Vitamin C và một số vitamin nhóm B là những chất dinh dưỡng dễ bị ảnh hưởng trong quá trình chế biến.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ nấu rau lâu là toàn bộ dưỡng chất sẽ biến mất. Mức độ thất thoát còn phụ thuộc vào từng loại rau, nhiệt độ, lượng nước sử dụng cũng như thời gian nấu.

Để hạn chế hao hụt, có thể lựa chọn các phương pháp như hấp, luộc nhanh hoặc xào trong thời gian vừa đủ để rau chín. Khi luộc, không nên cho quá nhiều nước nếu muốn giảm lượng vitamin tan trong nước bị thất thoát.

Để rau đã nấu chín ở ngoài qua đêm

Rau sau khi chế biến cần được bảo quản đúng cách, bởi nguy cơ mất an toàn thực phẩm phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ và thời gian lưu trữ. Thực phẩm đã nấu nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Do đó, không nên để rau chín trên bàn bếp qua đêm.

Sau khi chế biến, nên để thực phẩm nguội phù hợp, cho vào hộp sạch, đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh. Khi lấy ra sử dụng lại, cần kiểm tra trạng thái, mùi của thực phẩm và hâm nóng phù hợp. Nếu rau xuất hiện mùi bất thường, bị nhớt hoặc có dấu hiệu hư hỏng, không nên tiếp tục sử dụng dù vẫn còn tiếc.

Cố tận dụng rau củ đã hỏng, mọc mầm

Một sai lầm khác là cố giữ lại rau củ đã mốc, thối hoặc biến đổi bất thường bằng cách cắt bỏ phần hư rồi tiếp tục chế biến. Đặc biệt, khoai tây mọc mầm hoặc xuất hiện màu xanh có thể chứa lượng glycoalkaloid cao hơn, trong đó có solanine. Nếu tiêu thụ với lượng lớn, các chất này có thể gây buồn nôn, nôn, đau bụng và một số triệu chứng liên quan đến thần kinh.

Bên cạnh đó, một số loại củ như sắn cần được sơ chế và nấu đúng cách nhằm làm giảm các hợp chất có khả năng giải phóng cyanide. Vì vậy, đối với rau củ đã hư hỏng rõ rệt hoặc có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi, trạng thái, bỏ đi là lựa chọn an toàn hơn thay vì cố tận dụng.

Không nên sử dụng rau củ đã hư hỏng, mọc mầm hoặc có dấu hiệu bất thường. Ảnh minh họa

Ăn quá nhiều rau giàu oxalate khi có nguy cơ sỏi thận

Oxalate là một hợp chất tự nhiên có trong nhiều loại thực phẩm. Một số loại rau như rau bina, củ dền cũng chứa oxalate ở mức đáng kể. Với một số người, đặc biệt là người từng mắc sỏi thận calcium oxalate, lượng oxalate trong khẩu phần có thể là vấn đề cần lưu ý. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa tất cả mọi người đều phải loại bỏ rau chứa oxalate khỏi thực đơn.

Rau vẫn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết và có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng. Người từng bị sỏi calcium oxalate hoặc được bác sĩ yêu cầu kiểm soát oxalate nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng khẩu phần phù hợp.

Uống đủ nước cũng là yếu tố quan trọng trong việc giảm nguy cơ hình thành sỏi thận, song lượng nước cần thiết còn tùy thuộc tình trạng sức khỏe của từng người.

Ăn rau đúng cách để tận dụng giá trị dinh dưỡng

Lợi ích của rau xanh không chỉ phụ thuộc vào việc ăn bao nhiêu mà còn liên quan trực tiếp đến cách lựa chọn, làm sạch, chế biến và bảo quản. Người tiêu dùng nên ưu tiên rau tươi, có nguồn gốc rõ ràng; loại bỏ phần hư hỏng và rửa sạch trước khi chế biến. Khi nấu, nên tránh kéo dài thời gian không cần thiết và bảo quản thức ăn đã chế biến trong điều kiện nhiệt độ phù hợp.

Đồng thời, không nên vội loại bỏ một loại rau chỉ vì nghe nói thực phẩm đó chứa một hợp chất nhất định có thể gây hại. Với người khỏe mạnh, việc ăn đa dạng nhiều loại rau kết hợp cùng trái cây, ngũ cốc, thực phẩm giàu protein và chất béo phù hợp vẫn là nền tảng quan trọng của chế độ ăn lành mạnh và cân bằng.