Vợ tái mặt khi biết cách chồng 'trả ơn' chủ nợ

Cách đây 2 năm, vợ chồng tôi bàn nhau mở một nhà hàng nhỏ. Chồng tôi xin nghỉ việc để tập trung kinh doanh. Tôi vẫn đi làm hành chính, tối về phụ anh kiểm tra sổ sách. Cả hai tin rằng chịu khó vài năm sẽ dành dụm được một khoản cho các con.

Chẳng ngờ việc buôn bán ngày càng khó khăn. Mới đầu vợ chồng còn lấy tiền tiết kiệm bù vào. Sau đó phải vay mượn người thân, bạn bè để xoay xở. Đến lúc quyết định đóng cửa, chúng tôi không những cạn vốn mà còn ôm một khoản nợ lớn.

Chồng xin đi làm trở lại để cùng tôi trang trải cuộc sống. Tôi cũng cắt giảm gần như mọi khoản chi tiêu, chỉ riêng chuyện học hành của hai con thì không nỡ.

Con gái lớn học khá, đang chuẩn bị ôn thi cuối cấp nên cần đi học thêm nhiều. Con trai út sức khỏe yếu, tôi gửi ở trường mầm non tư thục gần nhà để được chăm sóc sát sao. Bố mẹ hai bên cũng không khá giả, trước đó đã vét tiền tiết kiệm giúp trả nợ nên chúng tôi chẳng dám cậy nhờ.

Khoảng nửa năm trở lại đây, tôi nhận thấy chồng thường xuyên xoay được tiền vào đúng lúc gia đình bí nhất. Có lần khoản nợ hơn 50 triệu đồng đến hạn, tôi cuống lên vì trong tài khoản chỉ còn vài triệu. Chỉ ngay hôm sau, chồng tôi đã mang tiền về.

Chồng tôi thường đưa tiền đúng lúc gia đình cần gấp. Ảnh minh hoạ

Lại có lần con gái xin tiền đóng học nhưng tôi vẫn chưa có lương, ngay lập tức chồng tôi chuyển khoản. Khi tôi hỏi tiền ở đâu, anh chỉ bảo vay của đồng nghiệp. Theo anh, người này có điều kiện, biết anh từng làm ăn thua lỗ nên sẵn sàng cho vay, không thúc ép chuyện trả.

Tôi cũng mải mê công việc, con cái nên tin chồng hoàn toàn. Tôi còn bảo anh: "Sau này nhà mình khá hơn nhất định phải cảm ơn người ta tử tế". Anh nghe chỉ ậm ừ rồi lảng sang chuyện khác.

Cho đến đầu tuần vừa rồi, trong lúc anh đang tắm thì có cuộc gọi từ số lạ. Tôi vốn không để ý nhưng ngay sau đó màn hình hiện lên tin nhắn: "Tiền em chuyển chiều nay anh nhận được chưa?". Tôi định bụng lát nữa sẽ nhắc chồng trả lời thì một tin khác xuất hiện: "Về đến nhà là anh không thể nhắn cho em một câu à?".

Linh cảm của người vợ khiến tôi run rẩy làm một việc mà 10 năm nay chưa từng làm, đó là kiểm tra điện thoại anh. Càng xem, tay tôi càng run. Chồng tôi đã ngoại tình với một nữ đồng nghiệp chỉ không lâu sau khi đi làm lại. Xen giữa chuyện công việc và những lần chuyển tiền là hàng loạt tin nhắn hỏi han, hẹn ăn trưa, những lời yêu thương nhớ nhung như các cặp tình nhân.

Tôi lần theo những giao dịch giữa hai người thì phát hiện nữ đồng nghiệp đó đã chuyển cho chồng mình tổng cộng cả trăm triệu đồng. Thời điểm chuyển tiền lại trùng với những lần gia đình tôi cần gấp. Hóa ra tiền học của các con, những khoản nợ đến hạn mà tôi từng mừng rỡ vì chồng “xoay được” đều là tiền của người phụ nữ ấy.

Sau một hồi chối cãi quanh co, chồng tôi thừa nhận ngoại tình. Anh nói sau thời gian làm ăn thất bại, áp lực tiền bạc khiến anh mệt mỏi. Đúng lúc đó, người kia thường xuyên chia sẻ, lại nhiều lần giúp đỡ về tài chính khiến anh dần nảy sinh tình cảm.

Nghe đến đây, tôi vừa tức giận vừa thấy nhục nhã. Tôi xấu hổ khi chính bản thân từng "biết ơn" người đã cho gia đình mình vay tiền, thậm chí còn dặn chồng sau này nhất định phải trả ơn mà chẳng hay anh đã "trả" bằng một cách hết sức đặc biệt.

Trong cơn choáng váng, tôi yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ, thậm chí nghỉ việc và tìm cách trả hết số tiền đã vay. Nghe tôi nói, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Anh nghỉ việc thì tháng sau lấy gì trả nợ, lấy đâu ra tiền cho các con đi học?".

Đêm hôm đó, tôi vừa khóc vừa ngồi cộng lại từng khoản chi tiêu. Tôi muốn chứng minh rằng 14 triệu đồng tiền lương có thể nuôi hai con, nhưng tính đi tính lại vẫn không đủ. Nếu ly hôn, quả thật tôi cũng không thể gồng gánh nổi kinh tế.

Nhiều ngày rồi tôi vẫn chưa nói chuyện lại với chồng. Giữa bộn bề cuộc sống, tin nhắn giục trả nợ, các khoản tiền liên tiếp bủa vây cùng nỗi đau bị phản bội khiến tôi rơi vào bế tắc. Không biết lúc này tôi phải làm gì, ly hôn hay tiếp tục nhắm mắt làm ngơ?