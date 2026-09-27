Trèo cây hái quả, người phụ nữ nguy kịch

Gia đình cho biết, chị N.T.H (53 tuổi, ngụ Tây Ninh) đang trèo cây hái quả thì mất thăng bằng, ngã sấp xuống đất.

Sau tai nạn, chị vẫn tỉnh táo nhưng đau tức ngực, bụng và khó thở nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhiều chuyên khoa được huy động hội chẩn.

Người bệnh có vết bầm vùng bụng phải, bụng chướng, gõ đục vùng thấp và đau tức ngực. Khoảng 30 phút sau nhập viện, tình trạng đột ngột xấu đi, người bệnh vật vã, thở co kéo, mạch 115 lần/phút, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Kết quả MSCT cho thấy chấn thương gan độ IV kèm thoát mạch, dịch ổ bụng lượng nhiều, phù hợp tình trạng chảy máu trong ổ bụng nghiêm trọng.

BS CKII Nguyễn Vũ An - Trưởng khoa Ngoại Tổng Quát cho biết, chấn thương gan có thể gây chảy máu ồ ạt do gan chứa nhiều mạch máu. Nếu không kiểm soát kịp thời, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc mất máu, đe dọa tính mạng.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ quyết định mở ổ bụng cấp cứu. Quá trình thám sát ghi nhận tổn thương gan tại phân thùy 1 và 5, rách bao quanh thận phải nhưng không tổn thương mạch máu.

Ê-kíp tiến hành lấy máu tụ, rửa ổ bụng và chèn gạc tạm thời để kiểm soát chảy máu nhu mô gan, đồng thời truyền máu và hồi sức chống sốc.

Sau khoảng 2 giờ phẫu thuật, tổng lượng máu mất ước tính 1.200 ml; người bệnh được truyền 4 đơn vị hồng cầu lắng cùng nhóm.

Ê kíp tiến hành ca phẫu thuật.

Khi tình trạng ổn định, người bệnh được phẫu thuật lần 2 để lấy gạc, kiểm tra gan, đánh giá các cơ quan nội tạng, rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu dưới gan.

Sau hơn hai tuần điều trị tại Khoa Ngoại Tổng Quát, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, ăn uống được, vết mổ khô, sinh hiệu ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ cảnh báo chấn thương bụng kín có thể gây tổn thương nghiêm trọng bên trong dù bên ngoài không có dấu hiệu rõ ràng. Gan, lách, thận, ruột có thể bị dập, rách hoặc tổn thương mạch máu, gây chảy máu trong ổ bụng.

Do đó, sau các tai nạn, cú ngã hoặc va đập mạnh vùng ngực, bụng, người dân không nên chủ quan. Khi xuất hiện đau bụng, bụng chướng, khó thở, choáng váng, mệt lả hoặc tụt huyết áp, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.