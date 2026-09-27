4 dấu hiệu người ấy đang đùa giỡn với tình cảm của bạn

Nếu một người đàn ông cả ngày chỉ biết nói lời mật ngọt mà chưa bao giờ hành động, bạn phải cẩn thận. (Ảnh: ITN)

Những chàng trai chơi đùa với cảm xúc thường có một số đặc điểm chung, chỉ cần chúng ta quan sát kỹ, sẽ nhận ra ngay.

Thích nói những lời mật ngọt

Lời họ thốt ra cứ như được phết mật, cả ngày cứ gọi bạn là “em yêu”, “cục cưng” không ngừng, thỉnh thoảng lại mang đến cho bạn chút lãng mạn, chút bất ngờ.

Nhìn qua thì bạn có thể nghĩ, ôi chao, anh ấy thật tuyệt, lúc nào cũng tốt với mình. Nhưng bạn cần nhớ, những người đàn ông thực sự yêu bạn, lòng tốt của họ thể hiện qua hành động, chứ không chỉ bằng lời nói. Do đó, nếu một người đàn ông cả ngày chỉ biết nói lời mật ngọt mà chưa bao giờ hành động, bạn phải cẩn thận, rất có thể anh ta chỉ đang chơi đùa với cảm xúc của bạn.

Có thái độ tùy tiện với tình cảm

Kiểu đàn ông này dường như ai cũng thích, gặp ai cũng… “thả thính”, chưa bao giờ nghiêm túc với một mối quan hệ. Khi ở bên bạn, họ có thể tỏ ra rất nhiệt tình, rất chu đáo, nhưng một khi mối quan hệ ổn định, họ lại bắt đầu lạnh nhạt, thậm chí tìm đủ lý do để chia tay. Họ đối xử với tình cảm như đang chơi trò chơi, chưa bao giờ thật lòng đầu tư.

Giỏi che giấu suy nghĩ thật sự

Kiểu đàn ông này tính toán sâu xa, không dễ gì để lộ bản chất thật. Trước mặt bạn, họ tỏ ra hoàn hảo, xuất sắc, nhưng đằng sau lưng, họ có thể làm những chuyện khiến bạn tổn thương. Ví dụ, họ cùng lúc hẹn hò với nhiều người phụ nữ, hoặc đi gặp người khác mà giấu bạn. Kiểu đàn ông này giống như sói đội lốt cừu, nhìn có vẻ hiền lành, nhưng thực chất là kẻ xấu.

Chưa bao giờ nghĩ cho bạn

Kiểu đàn ông này cực kỳ ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân, chưa bao giờ nghĩ cho bạn. Ví dụ, họ khiến bạn chờ họ rất lâu, nhưng không bao giờ chủ động tìm bạn; họ có thể khiến bạn làm nhiều việc cho họ, nhưng chưa bao giờ làm gì cho bạn. Kiểu đàn ông này chính là “kẻ chỉ biết đòi hỏi”, họ chỉ liên tục nhận từ bạn, nhưng chưa bao giờ sẵn sàng dành cho bạn.

Giải pháp đối phó

Trước hết, phụ nữ phải giữ đầu óc tỉnh táo, đừng để những lời đường mật của đàn ông mê hoặc. Hãy nhớ, người đàn ông thật lòng yêu bạn, lòng tốt của họ sẽ thể hiện qua hành động, chứ không chỉ nói bằng miệng. Vì vậy, nếu một người đàn ông cả ngày chỉ biết nói lời đường mật mà chẳng bao giờ hành động, thì bạn cần cảnh giác, rất có thể anh ta chỉ đang chơi đùa cảm xúc của bạn.

Thứ hai, bạn cần học cách quan sát hành vi và thái độ của đàn ông. Nếu một người đàn ông đối với tình cảm quá tùy tiện, hoặc rất giỏi che giấu suy nghĩ thật của mình, thì bạn nên nâng cao cảnh giác. Bạn hãy thử trò chuyện nhiều hơn với anh ấy, tìm hiểu nhiều hơn, xem liệu anh ấy có thực sự xứng đáng để bạn tin tưởng trọn đời hay không.

Thứ ba, bạn cần học cách bảo vệ bản thân, đừng để mình bị tổn thương. Nếu bạn phát hiện một người đàn ông không muốn hy sinh cho bạn, hoặc thường xuyên làm điều khiến bạn không vui, thì hãy quyết đoán rời bỏ anh ta. Hãy nhớ, tình yêu là hai chiều, chỉ khi cả hai đều sẵn sàng dành cho nhau, mới có thể gặt hái hạnh phúc thật sự.

Cuối cùng, chúng ta cũng phải học cách điều chỉnh tâm trạng của mình. Nếu bạn gặp một người đàn ông chơi đùa với tình cảm, đừng quá buồn hay chán nản. Bởi vì đó không phải là lỗi của bạn, mà là vấn đề của anh ta. Bạn hãy tin rằng mình xứng đáng với người tốt hơn, xứng đáng với tình yêu tốt hơn. Chỉ cần bạn duy trì tâm trạng tích cực, dám đối mặt với tương lai, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự thuộc về mình.

Theo sohu.com