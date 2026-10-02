Người đón những tiếng khóc chào đời

Tôi là bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo - Phó Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tôi đã gắn bó với Khoa Sản 13 năm. Công việc của tôi là chăm sóc sức khỏe sinh sản, theo dõi thai kỳ, đỡ đẻ và điều trị các bệnh lý liên quan đến hệ sinh sản.

Hôm nay, tôi đón một em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Với mỗi ca sinh, sự tỉ mỉ và chính xác trong từng thao tác luôn được đặt lên hàng đầu, bởi phía sau đó là sự an toàn của cả mẹ và bé.

Trước khi bước vào phòng mổ, tôi chuẩn bị mọi thứ thật kỹ, từ trang phục phòng mổ đến kiểm tra các bước cần thiết, sẵn sàng cho ca mổ.

Sau khi thay trang phục phòng mổ, tôi thực hiện sát khuẩn tay. Đây là bước quan trọng giúp loại bỏ vi khuẩn, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn cho sản phụ trong ca phẫu thuật.

Sát khuẩn tay xong, tôi bước vào phòng mổ. Lúc này, sản phụ đã được đưa vào phòng và gây mê. Điều dưỡng cũng đã chuẩn bị sẵn quần áo, chăn, tất cho em bé.

Kíp trực kiểm tra máy móc, theo dõi các chỉ số của mẹ và thai nhi đảm bảo hoạt động bình thường trước khi ca mổ bắt đầu. Điều dưỡng hỗ trợ tôi mang áo choàng phẫu thuật.

Tôi kiểm tra các dụng cụ phẫu thuật như dao, kéo để bảo đảm mọi thứ đã sẵn sàng cho ca mổ. Khi công tác chuẩn bị hoàn tất, chiếc đèn trên bàn mổ được bật sáng. Tôi cùng kíp mổ bắt đầu công việc.

Ca mổ bắt đầu. Tôi tập trung vào từng thao tác, các thành viên trong ê-kíp phối hợp nhịp nhàng, theo dõi sát từng diễn biến. Những thao tác đã trở nên quen thuộc sau nhiều năm làm nghề, nhưng sự cẩn trọng thì chưa bao giờ được phép giảm đi.

Có những phút, mọi người gần như chỉ trao đổi bằng ánh mắt và những câu nói ngắn. Tôi vừa thực hiện từng thao tác, vừa theo dõi sát diễn biến của sản phụ, chờ đợi thời khắc em bé được đưa ra. Mỗi ca sinh mổ thường kéo dài khoảng 30 - 60 phút, tùy tình trạng của sản phụ.

13 năm làm nghề, tôi đã đón hàng trăm em bé chào đời. Những ca sinh mổ diễn ra thường xuyên, nhưng với mỗi ca, tôi vẫn luôn ý thức rằng sự an toàn của mẹ và bé là điều quan trọng nhất.

Sau những phút tập trung cao độ, em bé được đưa ra. Tiếng khóc đầu tiên vang lên, báo hiệu em bé đã chào đời. Khoảnh khắc ấy, cả ê-kíp như vỡ òa trong niềm vui.

Với chúng tôi, đó luôn là khoảnh khắc đặc biệt sau những phút tập trung cao độ của ca mổ. Em bé vừa chào đời, các điều dưỡng nhanh chóng đón bé và mặc quần áo.

Sau khi em bé được đưa ra ngoài, chúng tôi tiếp tục hoàn tất ca mổ cho sản phụ. Từng mũi khâu được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ. Công đoạn này thường mất khoảng 15 - 30 phút, tùy kỹ thuật, tình trạng vết mổ và diễn biến của ca phẫu thuật.

Ca mổ kết thúc, em bé được các điều dưỡng bàn giao cho người thân của sản phụ. Nhìn người nhà đón em bé trong niềm vui, tôi và các đồng nghiệp cũng thấy nhẹ nhõm sau những giờ phút tập trung trong phòng mổ.

Sau khi hoàn tất ca mổ và thay lại áo blouse, tôi trở về khoa thăm em bé vừa chào đời. Nhìn bé nằm ngoan, tôi thấy vui và yên tâm khi biết cả hai mẹ con đều khỏe.

Suốt những năm tháng gắn bó với nghề, tôi đã nghe rất nhiều tiếng khóc đầu đời trong những em bé, nhưng mỗi lần vẫn mang đến một cảm xúc đặc biệt. Với tôi, niềm vui lớn nhất sau mỗi ca mổ là được nhìn thấy mẹ và bé đều khỏe mạnh, biết rằng mình đã góp một phần nhỏ vào khoảnh khắc hạnh phúc ấy.