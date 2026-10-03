Lấy cao răng có được hưởng bảo hiểm y tế?

Về vấn đề này, theo thông tin trên Vietnamnet, trong hầu hết các trường hợp, bảo hiểm y tế (BHYT) không chi trả cho dịch vụ lấy cao răng định kỳ thông thường. Lý do nằm ở bản chất và mục đích của quỹ BHYT.

BHYT được thiết lập để hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con và vận chuyển người bệnh trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú. Các dịch vụ này thường liên quan đến việc điều trị bệnh lý, tai nạn hoặc các tình trạng sức khỏe cần can thiệp y tế.

Trong khi đó, lấy cao răng được xếp vào nhóm dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, vệ sinh răng miệng định kỳ, không phải là điều trị bệnh lý cấp tính hay mạn tính.

Ảnh minh họa.

Nếu cao răng là nguyên nhân gây viêm nướu, chảy máu chân răng, tụt lợi hoặc áp xe răng, bác sĩ sẽ chỉ định lấy cao răng như một thủ thuật điều trị và trong trường hợp này, chi phí có thể được BHYT chi trả theo quy định

Quỹ BHYT được hình thành từ đóng góp của người dân và ngân sách nhà nước, nhằm mục đích chia sẻ rủi ro về chi phí y tế khi người tham gia gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, cần can thiệp y tế tốn kém.

Do đó, các dịch vụ phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe định kỳ như lấy cao răng, tẩy trắng răng, niềng răng thẩm mỹ... thường không nằm trong danh mục được BHYT chi trả. Các dịch vụ này được coi là nhu cầu tự nguyện của cá nhân để duy trì hoặc cải thiện thẩm mỹ, vệ sinh, chứ không phải là điều trị bệnh lý bắt buộc để bảo vệ sức khỏe tổng thể trước nguy cơ bệnh tật.

Dù lấy cao răng định kỳ không được hỗ trợ, BHYT vẫn chi trả một số trường hợp răng miệng liên quan đến bệnh lý, tai nạn hoặc điều trị y tế.

- Viêm tủy, viêm nha chu nặng: BHYT hỗ trợ chi phí khám, thuốc và thủ thuật như nạo túi nha chu hoặc phẫu thuật ghép vạt khi tình trạng nghiêm trọng cần can thiệp.

- Nhổ răng do bệnh lý: Răng sâu nặng, viêm nhiễm không thể bảo tồn hoặc răng khôn mọc lệch gây biến chứng được BHYT hỗ trợ. Nhổ răng vì thẩm mỹ hoặc chỉnh nha thì không được BHYT chi trả.

- Chấn thương do tai nạn: Gãy răng, vỡ xương hàm cần phẫu thuật được BHYT chi trả theo quy định tai nạn, bao gồm khám, xét nghiệm, thuốc và vật tư y tế.

- Trường hợp đặc biệt: Trẻ dưới 6 tuổi và người bệnh mạn tính có vấn đề răng miệng liên quan điều trị tổng thể có thể được xem xét hỗ trợ - cần bác sĩ chỉ định tại cơ sở ký hợp đồng BHYT.

12 trường hợp không được hưởng BHYT dù khám đúng tuyến Theo khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 quy định, vẫn giữ nguyên 12 trường hợp người bệnh không được hưởng bảo hiểm y tế của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, tuy nhiên có sửa đổi, bổ sung 2 trường hợp của Luật cũ. Cụ thể, 12 trường hợp không được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ 1/7/2025 gồm: - Các dịch vụ đã được ngân sách nhà nước chi trả như: Khám thai định kỳ, sinh con, khám sàng lọc, chẩn đoán sớm, phục hồi chức năng và chi phí vận chuyển bệnh nhân từ tuyến huyện lên tuyến trên. - Trường hợp điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng. - Đi khám sức khỏe. - Khi thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị. - Khi sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai. Lưu ý, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ. - Người bệnh sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. - Điều trị lác và tật khúc xạ của mắt đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên - Sử dụng thiết bị y tế thay thế bao gồm chân giả, tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. - Bệnh nhân khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa. - Bệnh nhân khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác. - Thực hiện giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. - Bệnh nhân tham gia thử nghiệm lâm sàng hoặc nghiên cứu khoa học. Như vậy, người dân khi đi khám, chữa bệnh trong các trường hợp trên sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế, đồng nghĩa với việc phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh.