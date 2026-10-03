Trẻ mọc răng sốt bao nhiêu độ? Cha mẹ cần phân biệt đúng để tránh bỏ sót bệnh

Tuy nhiên, mọc răng thực tế chỉ có thể làm thân nhiệt tăng nhẹ. Nếu nhiệt độ từ 38°C trở lên, cha mẹ không nên mặc định nguyên nhân là do mọc răng.

Trẻ mọc răng sốt bao nhiêu độ?

Theo các tài liệu nhi khoa, khi mọc răng, một số trẻ có thể có nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường một chút nhưng thường vẫn dưới 38°C. Đây là mức tăng thân nhiệt nhẹ, không được xem là sốt thực sự.

Vì vậy, nếu đo nhiệt độ thấy trẻ khoảng 37,5–37,9°C, đồng thời có các biểu hiện điển hình như lợi sưng nhẹ, chảy nhiều nước dãi, thích cắn đồ vật và hơi quấy, cha mẹ có thể tiếp tục theo dõi tại nhà.

Ngược lại, nhiệt độ từ 38°C trở lên được coi là sốt ở trẻ. Trong trường hợp này, không nên đơn giản cho rằng trẻ đang sốt do mọc răng, đặc biệt nếu sốt kéo dài hoặc kèm theo những triệu chứng bất thường khác.

Lý do là độ tuổi mọc răng, thường từ khoảng 6 tháng trở đi, cũng là giai đoạn trẻ dễ mắc các bệnh nhiễm virus, viêm đường hô hấp, viêm tai, rối loạn tiêu hóa hoặc một số bệnh nhiễm trùng khác. Việc nhầm sốt do bệnh thành “sốt mọc răng” có thể khiến trẻ được khám và điều trị muộn.

Làm sao phân biệt trẻ khó chịu do mọc răng với sốt do bệnh?

Mọc răng thường gây ra những biểu hiện khá đặc trưng ở vùng miệng. Trẻ có thể chảy nhiều nước dãi, thích đưa tay hoặc đồ chơi vào miệng, cắn nhiều hơn bình thường, lợi tại vị trí răng chuẩn bị mọc hơi đỏ hoặc sưng.

Bé cũng có thể cáu kỉnh hơn trong một vài ngày, ăn kém nhẹ hoặc ngủ không ngon như bình thường. Tuy nhiên, tình trạng khó chịu thường không quá nghiêm trọng.

Cha mẹ nên thận trọng hơn nếu trẻ có một trong các biểu hiện sau:

Nhiệt độ từ 38°C trở lên.

Sốt kéo dài thay vì chỉ hơi ấm người trong thời gian ngắn.

Trẻ lừ đừ, mệt nhiều hoặc khó đánh thức.

Ho nhiều, khó thở, nghẹt mũi hoặc chảy mũi rõ rệt.

Nôn nhiều, tiêu chảy hoặc bỏ bú, bỏ ăn đáng kể.

Phát ban bất thường.

Quấy khóc dữ dội hoặc có biểu hiện đau rõ rệt.

Những biểu hiện trên không nên được giải thích đơn thuần bằng việc mọc răng. Trẻ cần được theo dõi kỹ và thăm khám khi cần thiết để tìm nguyên nhân gây sốt.

Trẻ mọc răng hơi tăng nhiệt độ, cha mẹ nên làm gì?

Điều quan trọng đầu tiên là đo nhiệt độ bằng nhiệt kế thay vì chỉ sờ trán hoặc cảm nhận bằng tay. Cảm giác “người nóng” đôi khi không phản ánh chính xác nhiệt độ cơ thể của trẻ.

Nếu nhiệt độ dưới 38°C và trẻ vẫn tỉnh táo, bú hoặc ăn được, cha mẹ có thể chăm sóc tại nhà bằng cách cho trẻ nghỉ ngơi, mặc quần áo thoáng và cung cấp đủ nước hoặc sữa phù hợp với độ tuổi.

Để giảm khó chịu tại lợi, có thể massage nhẹ vùng lợi bằng ngón tay sạch hoặc cho trẻ sử dụng vòng ngậm mọc răng đã được làm mát trong ngăn mát tủ lạnh. Không nên để vòng ngậm đông cứng vì bề mặt quá lạnh và cứng có thể gây tổn thương lợi.

Cha mẹ cũng không nên tự ý sử dụng gel gây tê bôi lợi hoặc thuốc giảm đau cho trẻ nếu chưa được tư vấn phù hợp. Trong trường hợp trẻ đau nhiều, bác sĩ có thể hướng dẫn sử dụng thuốc giảm đau đúng loại và đúng liều theo cân nặng.

Giai đoạn mọc răng cũng là lúc việc chăm sóc khoang miệng nên bắt đầu được chú ý hơn. Ngay khi chiếc răng sữa đầu tiên xuất hiện, cha mẹ cần làm sạch răng đều đặn để hạn chế mảng bám và nguy cơ trẻ bị sâu răng, đau nhức khi số lượng răng sữa tăng dần.

Khi nào trẻ sốt cần được đưa đi khám?

Không nên chỉ nhìn vào con số nhiệt độ mà cần đánh giá thêm độ tuổi và tình trạng toàn thân của trẻ. Đặc biệt, trẻ dưới 3 tháng tuổi có nhiệt độ từ 38°C trở lên cần được đánh giá y tế sớm.

Với trẻ lớn hơn, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám nếu sốt cao, sốt kéo dài, trẻ lừ đừ, khó thở, co giật, bỏ bú nhiều, mất nước hoặc xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào khiến gia đình lo lắng.

Nếu trẻ đang ở đúng giai đoạn mọc răng nhưng sốt 38,5°C, 39°C hoặc cao hơn, việc tìm nguyên nhân khác quan trọng hơn là cố gắng quy tất cả triệu chứng cho mọc răng.

Song song với việc theo dõi những chiếc răng đầu tiên, cha mẹ nên duy trì kiểm tra răng miệng cho trẻ theo từng giai đoạn phát triển. Khi trẻ bước vào tuổi thay răng, các vấn đề như răng sữa chưa rụng nhưng răng vĩnh viễn đã mọc cũng cần được phát hiện và xử lý đúng thời điểm để hạn chế ảnh hưởng đến vị trí của răng sau này.

Tóm lại, mọc răng có thể khiến trẻ hơi tăng thân nhiệt nhưng thường vẫn dưới 38°C. Khi nhiệt độ đạt hoặc vượt 38°C, đặc biệt nếu kèm những triệu chứng bất thường, cha mẹ nên nghĩ đến các nguyên nhân khác và theo dõi trẻ cẩn thận thay vì mặc định đó là “sốt mọc răng”.