Người đàn ông Lào tắc ruột được bác sĩ Việt mổ cấp cứu bằng kỹ thuật đặc biệt

Trước khi nhập viện khoảng một tháng, người bệnh xuất hiện những cơn đau bụng âm ỉ nhưng chưa được điều trị dứt điểm. Hai ngày trước khi đến Bệnh viện 19-8, cơn đau tăng rõ rệt, chuyển thành đau quặn từng cơn, bụng chướng nhiều và nôn liên tục.

Là người nước ngoài, người bệnh gặp khó khăn trong giao tiếp với nhân viên y tế. Việc khai thác tiền sử bệnh, diễn biến triệu chứng vì thế mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, qua thăm khám kết hợp chẩn đoán hình ảnh cấp cứu, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp xác định khối u đại tràng trái gây tắc ruột hoàn toàn, có những tổn thương nghi di căn.

Đây là tình trạng cấp cứu bởi khi đường ruột bị bít kín, hơi, dịch và phân tiếp tục ứ lại phía trên vị trí tắc, khiến đại tràng giãn nhanh. Nếu kéo dài, thành ruột có thể thiếu máu, hoại tử hoặc thủng, gây viêm phúc mạc và nhiễm khuẩn nặng.

Khối u đại tràng trái đã gây tắc ruột, có những tổn thương nghi di căn.

Khó khăn của ca mổ không chỉ nằm ở khối u đại tràng. Người bệnh có thể trạng béo phì, đồng thời bị tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn lipid máu. Những yếu tố này khiến quá trình gây mê, hồi sức và kiểm soát các chỉ số sau phẫu thuật cần được tính toán chặt chẽ.

Trong ổ bụng, đại tràng phía trên khối u đã giãn lớn, chứa nhiều dịch và phân. Nếu cắt đoạn ruột mang khối u rồi nối hai đầu ruột ngay trong một lần mổ, nguy cơ rò miệng nối có thể tăng.

BSCKII Mai Tiến Dũng, khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, sau hội chẩn, ekip thống nhất thực hiện phẫu thuật Hartmann. Đây là kỹ thuật đặc biệt, các bác sĩ cắt đoạn đại tràng chứa khối u, đóng đầu dưới và đưa đầu đại tràng phía trên ra ngoài làm hậu môn nhân tạo.

Mục tiêu trước mắt là giải quyết tình trạng tắc ruột, giảm nguy cơ biến chứng và giúp người bệnh vượt qua giai đoạn cấp cứu an toàn. Sau khi hồi phục, người bệnh sẽ tiếp tục được đánh giá để xác định hướng điều trị ung thư.

Theo bác sĩ, khi đại tràng đã giãn nhiều và nguy cơ rò miệng nối cao, phẫu thuật Hartmann là lựa chọn phù hợp. Sau giai đoạn cấp cứu, các bác sĩ sẽ tiếp tục đánh giá để xây dựng chiến lược điều trị ung thư cho người bệnh.

Đến ngày thứ 5 sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh tiến triển thuận lợi. Bụng mềm, hậu môn nhân tạo đã hoạt động, dẫn lưu ổn định. Huyết áp và đường huyết được kiểm soát.

Người bệnh tỉnh táo, tinh thần tốt và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu. Sau khi tình trạng cấp cứu ổn định, các chuyên khoa sẽ đánh giá đầy đủ giai đoạn bệnh để xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo không nên bỏ qua những dấu hiệu bất thường kéo dài ở đường tiêu hóa như đau bụng, chướng bụng, táo bón hoặc tiêu chảy bất thường, thay đổi thói quen đại tiện, đi ngoài ra máu hay sụt cân không rõ nguyên nhân.