Trên Facebook gần đây xuất hiện một nhóm có tên “Con ghét bố mẹ”. Chỉ trong vài ngày, số thành viên của nhóm từ khoảng 40 nghìn đã tăng lên hơn 100 nghìn tài khoản (tính đến đầu tuần này). Tất nhiên, không phải cả trăm nghìn người ấy đều là những đứa con đang bất mãn với cha mẹ. Trong số đó có cả những người đã làm cha, làm mẹ, những người vào nhóm có thể chỉ vì tò mò, cũng có người muốn đọc để hiểu hơn những điều con mình đôi khi không nói ra.

“Con ghét bố mẹ” - một cái tên nghe thật chói tai. Vậy tại sao lại có từng ấy người tìm đến một nơi mang cái tên khó nghe ấy?

Đọc những chia sẻ trong nhóm, có lẽ câu trả lời không đơn giản như cái tên của nó, bởi một đứa trẻ không tự nhiên mà thốt lên “Con ghét bố mẹ”. Có em kể về những lần cãi nhau với cha mẹ, hoặc tâm sự rằng bị mắng mà không được giải thích. Có em lại ấm ức vì một lần bị so sánh với “con nhà người ta”; bị quyết định thay những chuyện mà em nghĩ mình đã đủ lớn để tự lựa chọn...

Một người mẹ trong nhóm viết: “Là một người mẹ, mình nghe tên nhóm mà thấy buồn. Trong nhóm có các cháu nhỏ còn bé, sợ các cháu suy nghĩ tiêu cực”. Nỗi lo ấy không phải không có lý. Mạng xã hội có người đồng cảm, nhưng cũng có những lời khuyên vội vàng, những cách nhìn cực đoan. Một đứa trẻ đang giận cha mẹ, đang buồn hoặc cảm thấy không ai hiểu mình rất dễ bị cuốn theo những lời nói, hành động thiếu cân nhắc.

Sau khi xem trang Facebook nói trên, một chuyên gia tâm lý chia sẻ: Một đứa trẻ nói “con ghét mẹ” sau khi bị mẹ mắng không có nghĩa là nó không còn yêu mẹ. Một thiếu niên đóng sầm cửa phòng và nói “con không muốn nhìn thấy bố nữa” cũng chưa chắc đã muốn đoạn tuyệt với gia đình. Đôi khi, đó chỉ là cách diễn đạt vụng về của cảm xúc như tức giận, thất vọng, tủi thân, bất lực hoặc cảm giác không được thấu hiểu.

Tương tự, một trận mắng, một trận đòn không phải lúc nào cũng có nghĩa là cha mẹ không yêu con. Cuộc sống cơm áo gạo tiền, áp lực ngoài kia đôi khi cuốn những người làm bố, làm mẹ đi trong mệt mỏi. Sự kiên nhẫn cứ vơi cạn dần qua từng ngày. Nhưng các con có bao giờ biết rằng, sau khi buông lời mắng mỏ, chưa bao giờ lòng người mẹ, người bố được thanh thản cả. Cuối cùng, điều đáng suy nghĩ hơn cả vẫn là: Vì sao một đứa trẻ lại phải tìm đến một nơi xa lạ trên mạng để kể chuyện gia đình?

Thực tế, có những đứa trẻ được cha mẹ lo lắng đủ điều, nhưng đôi khi những điều chúng muốn nói lại chẳng biết chia sẻ cùng ai. Cha mẹ lo cho con đủ thứ. Lo tiền học, tiền ăn, quần áo, sách vở, học thêm, rồi lo cả chuyện sau này con sẽ làm gì, sống ra sao... Nhưng giữa rất nhiều lời nhắc nhở, lo lắng ấy, có bao giờ người lớn tự đặt câu hỏi: Vì sao một đứa trẻ vốn vui vẻ bỗng ít nói? Vì sao con vừa đi học về đã lặng lẽ vào phòng?...

Gia đình nào cũng có lúc bất đồng. Cha mẹ có thể nóng giận, con cái cũng có thể bướng bỉnh. Không thể yêu cầu lúc nào cha mẹ cũng đúng, cũng kiên nhẫn; cũng không thể đòi hỏi con cái lúc nào cũng ngoan ngoãn và biết nghĩ. Điều quan trọng là sau những lúc ấy, cha mẹ có thể thấu hiểu con cái hay không? Con cái có thể học cách lắng nghe, biết nhận lỗi và nói ra những điều mình nghĩ hay không? Nếu cả hai bên đều chọn im lặng, khoảng cách sẽ lớn dần. Đến một lúc nào đó, người trong cùng một mái nhà lại chỉ hiểu nhau qua những dòng trạng thái trên mạng. Có lẽ, để những đứa trẻ không phải tìm đến những nơi mang cái tên “Con ghét bố mẹ”, thì ở ngoài đời, hãy cho chúng một nơi đủ gần gũi, đủ tin cậy và thấu hiểu để có thể nói ra những điều trong lòng mình.

Bởi vậy, trước khi trách một nhóm Facebook có cái tên “Con ghét bố mẹ”, có lẽ mỗi người lớn nên tự hỏi: Nếu một ngày con tôi buồn đến mức phải tìm một người xa lạ trên mạng để kể chuyện, liệu tôi có phải là người cuối cùng mà con muốn tìm đến? Một gia đình không phải lúc nào cũng yên ả. Có lúc cha mẹ và con cái giận nhau, có lúc nói với nhau những lời không nên nói. Nhưng nếu sau tất cả, cha mẹ và con cái vẫn có thể ngồi xuống, cùng thấu hiểu và học cách sẻ chia, thì yêu thương vẫn còn.