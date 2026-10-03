Cô gái qua đời ở tuổi 25, nhìn lại những thói quen từng khiến cô day dứt

Ngày 29/9, tài khoản mạng xã hội của blogger “Hy Hy Từ Bảo” đăng cáo phó, thông báo cô đã qua đời vào ngày 28/9/2026, khi mới 25 tuổi. Theo Red Star News, bài viết gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn quan tâm, ủng hộ cô trong suốt thời gian qua.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Trước đó, khi mới 24 tuổi, Hy Hy Từ Bảo từng công khai chia sẻ câu chuyện mình được chẩn đoán ung thư dạ dày, đồng thời tự nhìn lại những thói quen sinh hoạt và ăn uống của bản thân.

Hy Hy Từ Bảo qua đời ở tuổi 25. Ảnh: thepaper

Theo Red Star News, trong một video được đăng trước đây, Hy Hy Từ Bảo cho biết cô thường đi ngủ trong khoảng 0-2 giờ sáng. Mỗi ngày, cô chỉ ăn khoảng 2 bữa, giữa các bữa có khoảng thời gian khá dài.

Blogger này cũng cho biết bản thân không thích uống nước lọc. Thay vào đó, cô thường uống khoảng 2 cốc cà phê mỗi ngày và sử dụng trà sữa khoảng 3-4 lần mỗi tuần.

Về chế độ ăn, cô nói thường xuyên mua đồ ăn bên ngoài hoặc dùng bữa tại nhà hàng, đồng thời yêu thích những món nhiều dầu, cay và đậm vị. Những chia sẻ này từng nhận được nhiều sự quan tâm bởi cô mắc bệnh khi còn rất trẻ.

Theo các thông tin được đăng tải, trước khi được chẩn đoán bệnh, cô từng xuất hiện một số triệu chứng như ăn bị nghẹn, ợ hơi, bụng chướng và lượng thức ăn giảm, sau đó được xác định mắc ung thư dạ dày.

Sự ra đi của Hy Hy Từ Bảo ở tuổi 25 khiến những chia sẻ trước đây của cô một lần nữa được cộng đồng mạng nhắc lại. Câu chuyện cũng thu hút sự quan tâm đến việc duy trì lối sống khoa học và chú ý những dấu hiệu bất thường của cơ thể, đặc biệt ở người trẻ.