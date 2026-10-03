Vận động mỗi ngày để nuôi dưỡng tinh thần khỏe mạnh

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp cải thiện tâm trạng, giấc ngủ, chức năng não bộ, đồng thời giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm. Những hoạt động đơn giản như đi bộ, đạp xe, chạy bộ hoặc chơi một môn thể thao yêu thích đều có thể được lựa chọn để duy trì vận động hằng ngày.

WHO cho biết khoảng 31% người trưởng thành và 80% thanh thiếu niên trên toàn cầu chưa đạt mức hoạt động thể chất khuyến nghị. Tại Việt Nam, tỷ lệ này cũng đáng lưu ý khi 91% trẻ em gái và 82% trẻ em trai từ 11-17 tuổi chưa vận động đủ 60 phút mỗi ngày.

Thể thao giúp xây dựng một nền tảng thể lực và trí lực tốt. Ảnh: PV

Trong khi đó, các vấn đề sức khỏe tinh thần đang ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống, khả năng học tập và năng suất lao động. UNICEF cho biết tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam gặp các vấn đề sức khỏe tinh thần phổ biến dao động từ 8%-29%.

Ngày 10/10 hàng năm là Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới. Năm 2026, Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới có chủ đề "Lived Experiences Heard: Real Voices, Real Change" (Lắng nghe trải nghiệm, tạo nên đổi thay), nhấn mạnh việc lắng nghe những trải nghiệm thực tế và thúc đẩy những thay đổi tích cực trong chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Đưa vận động trở thành một phần của cuộc sống cũng là mục tiêu của chiến dịch Let's Move do Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) phối hợp với WHO triển khai. Chiến dịch khuyến khích mọi người dành thời gian vận động mỗi ngày và cho rằng ngay cả những khoảng thời gian vận động ngắn cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tại Việt Nam, tinh thần này được triển khai thông qua Sáng kiến Hợp tác Thể thao vì Sức khỏe Cộng đồng do IOC và WHO khởi xướng, PATH phối hợp cùng các đối tác quốc gia và tỉnh Nghệ An thực hiện.

Học sinh chơi đá bóng trong giờ giải lao. Ảnh: PV

Theo PATH, các hoạt động của sáng kiến đã tiếp cận hơn 1,2 triệu lượt người thông qua truyền thông và hoạt động cộng đồng; hỗ trợ hơn 229.000 học sinh và người dân tham gia, duy trì vận động thường xuyên. Số học sinh đạt khuyến nghị về hoạt động thể chất cũng tăng 20,6%.

TS.BS. Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu tại PATH, cho biết vận động và thể thao mang lại lợi ích cho sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Với trẻ em và thanh thiếu niên, hoạt động thể chất còn tạo cơ hội vui chơi, kết nối, xây dựng sự tự tin và hình thành thói quen tích cực từ sớm.

Theo bà Hiền, thông qua sáng kiến, các đơn vị hướng tới tạo ra môi trường và cơ hội để mọi người vận động thường xuyên, an toàn và vui vẻ, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.

Nhân Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới, mỗi người có thể bắt đầu bằng những hoạt động đơn giản như đi bộ thêm vài phút, chơi thể thao cùng bạn bè, đạp xe với gia đình hoặc tham gia các hoạt động vận động tại trường học và cộng đồng.