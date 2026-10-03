6 điều nên làm trong buổi hẹn hò đầu tiên

Không có bí quyết cho buổi hẹn hoàn hảo, nhưng vài cách ứng xử có thể giúp người trong cuộc nhận ra nhiều điều. Ảnh: Andy Lee/Pexels .

Buổi hẹn hò đầu tiên có thể diễn ra như sau: bạn vừa đánh giá xem đối phương có giống ảnh không, vừa tự hỏi buổi tối này có đủ hấp dẫn để gọi thêm ly đồ uống hay 21h đi về.

Không có bí quyết nào đảm bảo một buổi hẹn sẽ diễn ra hoàn hảo. Người kia có thể nhàm chán, hoặc chính bạn đã bước vào cuộc gặp với tâm trạng khó chịu. Tuy nhiên, một vài cách ứng xử có thể giúp bạn dễ nhận ra hơn liệu giữa hai người thực sự có tiềm năng hay không.

Hít thở trước khi bước vào cuộc hẹn

Hãy dành cho bản thân một phút trước khi bước vào địa điểm hẹn. "Trước khi bước vào, hãy ngồi yên một lúc và hít thở chậm 3 lần", chuyên gia mai mối Cassindy Chao nói với Cosmopolitan.

Điều này nghe có vẻ quá đơn giản nhưng các bài tập hít thở thực sự có thể hữu ích trong những tình huống căng thẳng.

Một vài phút điều chỉnh nhịp thở có thể giúp bạn bước vào cuộc hẹn với tâm thế bình tĩnh hơn, thay vì để sự hồi hộp, kỳ vọng hoặc lo lắng chi phối cách bạn trò chuyện.

Đừng chỉ hỏi cho có

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard từng phân tích khoảng 2.000 cuộc trò chuyện trong những buổi "hẹn hò tốc độ" và phát hiện những người đặt nhiều câu hỏi nối tiếp có khả năng nhận được lời mời cho buổi hẹn thứ hai cao hơn.

"Chúng tôi nhận thấy số lượng câu hỏi nối tiếp mà một người đặt ra có thể dự đoán mức độ sẵn sàng của đối phương cho buổi hẹn thứ hai", Karen Huang, trưởng nhóm nghiên cứu, nói với NPR.

Số lượng câu hỏi nối tiếp trong buổi hẹn có thể dự đoán cho cơ hội có lần hai hay không. Ảnh: Thành Văn Đình/Pexels.

Chẳng hạn, nếu người bạn hẹn kể rằng họ từng bị ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch, đừng vội chuyển chủ đề sang câu hỏi kiểu: "Thế bạn có anh chị em không?". Hãy hỏi điều gì đã xảy ra, họ đã xử lý ra sao, chuyến đi ấy còn để lại kỷ niệm nào khác hay không.

Những câu hỏi nối tiếp không chỉ giúp cuộc trò chuyện tự nhiên hơn mà còn cho đối phương cảm giác bạn thực sự lắng nghe điều họ vừa chia sẻ, thay vì chỉ chờ đến lượt mình nói.

Chủ động tán tỉnh

Không ít buổi hẹn đầu "đi vào ngõ cụt" vì quá lịch sự. Hai người ngồi đối diện nhau, đều duyên dáng, lịch thiệp, đặt những câu hỏi hợp lý nhưng không ai thực sự tán tỉnh ai. Cuối buổi, cả hai có thể ra về với cảm giác đã có một cuộc trò chuyện dễ chịu, nhưng không có chút rung động nào.

Chuyên gia hẹn hò Kimmy Seltzer nói với Cosmopolitan rằng nhiều người tham gia hẹn hò đã kết luận bản thân không có "tia lửa" với đối phương. Nhưng điều đó có lẽ chỉ vì cả hai đều không dám mạo hiểm một chút.

Đừng nhắc đến người cũ

Ai cũng có quá khứ và đôi khi một phần của quá khứ vẫn chưa thực sự rời đi. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu.

Nhưng nếu một nửa câu chuyện của bạn bằng cách nào đó đều quay trở lại với câu "người yêu cũ của tôi từng...", đối phương chắc chắn sẽ nhận ra không muốn tiếp tục có buổi hẹn nào cùng bạn.

Bạn không cần phải che giấu quá khứ. Nhưng buổi hẹn đầu cũng không phải lúc thích hợp để biến người yêu cũ thành nhân vật chính.

Nhắc đến người yêu cũ có thể hủy hoại cuộc hẹn của bạn. Ảnh: Toàn Văn/Pexels.

Tự hỏi liệu bạn có thực sự thích họ

Nhiều người bước vào buổi hẹn đầu với nỗi lo phải gây ấn tượng, rồi quên mất rằng chính họ cũng đang đánh giá đối phương. Hãy tự hỏi: Mình có thực sự thích người này không? Sau ly đầu tiên, mình có thực sự muốn dành thêm một giờ nữa bên người này không?

Một buổi hẹn không chỉ là bài kiểm tra xem bạn có đủ hấp dẫn trong mắt đối phương. Đó cũng là cơ hội để bạn tìm hiểu cảm xúc và mức độ hứng thú của chính mình.

Cho cảm xúc đến chậm một cơ hội

Không ít buổi hẹn đầu hoàn toàn ổn nhưng vẫn bị loại bỏ chỉ vì hai người không cảm thấy "sét đánh".

Logan Ury, Giám đốc khoa học quan hệ tại ứng dụng hẹn hò Hinge, nói với NPR rằng chỉ 11% số người được hỏi cho biết họ từng cảm thấy yêu từ cái nhìn đầu tiên với bạn đời.

Lời khuyên của bà là hãy mặc định cho buổi hẹn thứ hai một cơ hội, trừ khi buổi hẹn đầu tiên mang đến cho bạn một lý do rõ ràng để không tiếp tục.

Nhiều mối quan hệ bắt đầu rất bình thường bằng cảm giác: "Buổi hẹn cũng dễ chịu", rồi từ đó, mọi thứ dần phát triển.

Chuẩn bị tâm thế khi bước vào những cuộc hẹn hò cũng là nội dung mà TS John Gottman và TS Julie Schwartz Gottman đề cập đến trong cuốn Tâm lý học hẹn hò: Nghệ thuật giao tiếp trong tình yêu.

Tâm lý học hẹn hò: Nghệ thuật giao tiếp trong tình yêu (Eight Dates: Essential Conversations for a Lifetime of Love)

John Gottman, Julie Schwartz Gottman (Dân Trí, 2022)

Dựa trên 40 năm nghiên cứu, John Gottman và Julie Schwartz Gottman mời các cặp đôi vào 8 buổi hẹn hò vui vẻ, bổ ích và sâu sắc để giúp bạn nắm bắt được "nghệ thuật giao tiếp" trong tình yêu.

Cuốn sách giúp bạn sắp xếp từng viên gạch xây đắp nên mối quan hệ bền lâu từ giai đoạn thu hút, hẹn hò đến khi chúng ta đã bước vào giai đoạn thấu hiểu và cam kết. Nhìn theo cách này, buổi hẹn đầu tiên chưa phải phép thử cuối cùng, mới chỉ là viên gạch đầu tiên.

Sách cũng chỉ ra rằng bí quyết lớn để tạo ra một tình yêu lâu dài và phát triển theo thời gian đơn giản là làm chủ nghệ thuật giao tiếp. Từ đó, bạn cũng sẽ làm chủ nghệ thuật yêu.

Thông qua cuốn sách, hai tác giả cho độc giả biết cách tạo ra những cuộc hẹn hò thân mật và sâu sắc để củng cố mối quan hệ của mình. Đó là gia vị không thể thiếu trong tình yêu và sự kết nối suốt cuộc đời.